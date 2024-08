THL viikolla 35/2024

ECDC: Apinarokkoepidemian riski Euroopassa on pieni 16.8.2024 18:32:11 EEST | Tiedote

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n mukaan apinarokkoepidemian riski Euroopassa on olemassa mutta se on pieni. Erityisesti riskiryhmillä sekä todettujen tai epäiltyjen tapausten lähikontakteilla tartunnan riski on kuitenkin kohtalainen tai korkea. ECDC julkaisi riskiarvionsa apinarokosta tänään (16.8.2024). THL:n mukaan Suomessa ja muualla Euroopassa on hyvät valmiudet torjua ja todeta mahdollisia tautitapauksia.