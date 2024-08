Solnet Group nimittää Arto Mustikkaniemen uuden Market Volatility Services -yksikön johtajaksi

Solnet Group julkaisi tänä vuonna uuden tuotteen reservimarkkinoille; Solnet Managerin, jonka avulla voidaan tasapainottaa sähkömarkkinoiden toimintaa sekä luoda lisätuloja asiakkaille. Yritys on nyt perustanut uuden Market Volatility Services -yksikön vauhdittamaan uuden tuotteen myyntiä sekä tarjoamaan akku- ja varastointiratkaisuja asiakkailleen.

Solnet Group on nyt nimittänyt Arto Mustikkaniemen johtamaan tätä uutta Market Volatility Services liiketoimintayksikköä sekä johtoryhmän jäseneksi tuoden mukanaan laajan kokemuksensa kansainvälisestä myynnistä, digitaalisista ratkaisuista sekä ohjelmistotuotteista.

Market Volatility Services yksikön johtajan tehtävänä on vastata Solnetin tarjoamasta sähkömarkkinoiden tasapainottamiseen sisältäen Solnet Managerin ja akut sekä niiden myynnistä ensin Suomessa, mutta myöhemmin myös muilla markkina-alueilla Euroopassa. Mustikkaniemen johtajuus on ratkaisevassa roolissa tämän kasvun edistämisessä, ja hänen asiantuntemuksensa tukee Solnetin visiota hajautettujen energiajärjestelmien kehittämisestä. Solnet Manager hyödyntää edistynyttä teknologiaa ja neuroverkkoja tasapainottaakseen sähköverkon toimintaa, mikä osaltaan luo meille kaikille tulevaisuudessakin toimivan energiajärjestelmän.

Arto Mustikkaniemellä on vahva tausta kansainvälisestä myynnistä, uusien markkinoiden avaamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä, etenkin digitaalisten ratkaisujen ja softatuotteiden parissa. Hänellä on pitkä kokemus digi- ja softaratkaisujen parista mm. Telialta ja Sanomilta ja hän on viimeksi työskennellyt mm. Fredman Groupilla SaaS-liiketoimintaan keskittyneen liiketoimintayksikön vetäjänä sekä Business Finlandilla Kiinan toimintojen johtajana.

Solnetin tulevaisuuden visio

”Olemme iloisia, että saamme Arto Mustikkaniemen täydentämään tiimiämme softapuolen liiketoiminnan ja johtamisen osaamisellaan. Hänellä on tärkeä rooli sähkömarkkinoiden tasapainottamiseen tarkoitetun tuotevalikoimamme kehittämisessä. Näemme valtavan potentiaalin reservimarkkinoiden hyödyntämisessä asiakkaillemme. Meillä on myös ollut visio rakentaa hajautettu energiajärjestelmä virtuaalivoimalan avulla ja on hienoa päästä tätä toteuttamaan”, sanoo Kaj Kangasmäki, toimitusjohtaja, Solnet Group.

Solnetin sitoutuminen innovaatiohin

Vuoden 2022 onnistuneen rahoituskierroksen jälkeen Solnet Group on investoinut voimakkaasti tuotekehitykseen luodakseen IPR portfolion, joka tukee sen kasvua energiamarkkinoilla. Solnet Manager on hyvä esimerkki tästä, hyödyntäen tekoälyä ja koneoppimista, ja se edustaa yhtiön sitoutumista innovaatioihin energiasiirtymän eturintamassa.

Arto Mustikkaniemi aloittaa uudessa tehtävässään 1. syyskuuta 2024. Hän tulee työskentelemään tiiviisti Solnetin kehitystiimin kanssa koskien energiavarastojen hyödyntämisen tehostamista ja sekä sähkömarkkinoiden tasapainottamista.