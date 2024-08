Sofia Virta: Tunnistaako omistajaohjausministeri vastuunsa raakkukatastrofin jälkipyykissä?

Valtion omistajaohjauspolitiikkaa ohjaa vahva vastuullisuustyö. Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätöksen (2024) mukaan valtio-omistaja edellyttää yhtiöiltään yritysvastuun edelläkävijyyttä.

– Valtio on ja sen kuuluu olla esimerkkitapaus sen suhteen, että vastuullisuusstrategiat eivät jää vain papereiden koristeeksi vaan myös oikeasti toteutuvat käytännön liiketoiminnassa, Virta tuikkaa.

Toistaiseksi omistajaohjausministeri Joakim Strand on kommentoinut asiaa toteamalla, että valtio edellyttää valtio-omisteisilta yhtiöiltä vastuullista liiketoimintaa ja lainsäädännön noudattamista ja että viranomaistutkinnan valmistuttua jokainen taho toimii niin kuin on edellytetty.

– Omistajaohjausministerin tulisi tietysti osaltaan varmistaa, että valtio-omisteiset yritykset toimivat edellytysten mukaan aina, eivätkä vain rikostutkinnan jälkeen. Nyt herää ennen kaikkea huoli siitä, miten valtio-omisteisten yhtiöiden vastuullisuusvelvoitteita toteutumista todella valvotaan ja miten tästä tapauksesta otetaan opiksi niin, ettei vastaava enää toistu, Virta haastaa.

Virran mukaan raakkukatastrofin jälkipyykissä hallistuksella on paikka osoittaa vastuullista johtamista ja myös varmistaa, ettei vastaava tragedia pääse tapahtumaan muualla.

– Miten hallitus selvittää riskit muissa arvokkaissa luontokohteissa? Mitä hallitus tekee, jotta uutta raakkutuhoa ei tapahdu toisaalla? Nyt viimeistään hallituksella on paikka näyttää vastuunkantoa ja hyvää johtamista. Kun pelisäännöt kerran on olemassa ja ne eivät nyt tässä Stora Enson toiminnassa täyty, niin omistajaohjausministerillä on paikka hoitaa tehtävänsä esimerkillisesti, Virta toteaa.

Virta sanoo, että Stora Enson tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten oleellista on, että yritysten toiminnalle on määritelty vastuullisuusraamit ja että niitä myös noudatetaan. Tämä vaatii täsmällistä yritysvastuusääntelyä ja sen valvontaa.

– Yritysvastuusäätelyssä on yhä parantamisen varaa. Tässäkin onneksi EU:sta on saatu tänä vuonna hyviä uutisia, kun yritysvastuudirektiivi pitkän taistelun jälkeen ja Orpon hallituksen kaatamisyrityksen jälkeen hyväksyttiin, Virta toteaa.