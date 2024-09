Skarta Energyn Pälkäneen aurinkopuiston sähköntuotanto käynnistyi

Pälkäneveden teollisuusalueelle rakennetun aurinkopuiston rakennusvalvonnan loppukatselmus suoritettiin viikolla 35 ja nyt puisto on liitetty Elenian sähköverkkoon. Sähkön myynnistä vastaa Lumme Energia. Projekti on edennyt aikataulussaan. Pälkäneen kunta ja Skarta Energy solmivat aiesopimuksen aurinkopuiston rakentamisesta kesäkuussa 2022. Puiston rakentaminen alkoi helmikuussa 2024 ja sähköntuotanto käynnistyi elokuussa 2024. Koko puiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. Pälkäneen aurinkopuiston rakentamisesta vastasi Solarigo Systems Oy.

”Pälkäneen aurinkopuiston merkitys on meille kokoaan suurempi. Pälkäneen projektista saadut opit ovat meille tärkeitä käynnissä olevien ja käynnistyvien hankkeiden suunnittelun kannalta. Seuraamme suurella mielenkiinnolla puiston tuotantoa ja samalla jatkamme muiden käynnissä olevien kohteiden rakentamista ja uusien alueiden kartoittamista”, toteaa Mika Paloranta Skarta Energyn toimitusjohtaja.

Myös hiilineutraaliutta tavoittelevalle Pälkäneen kunnalle aurinkopuistolla on iso merkitys.

”Aurinkopuistohanke tukee erinomaisesti matkaamme kohti hiilineutraalia Pälkänettä. Aurinkovoimassa on valtavasti potentiaalia, ja näemmekin sen parhaana mahdollisuutena uusiutuvan energian tuottamiseen Pälkäneellä, jossa ei ole juurikaan tunnistettu soveltuvia alueita tuulivoimalle, Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka kertoo.

Skarta Energyn tavoitteena on tuottaa 800 MW edestä aurinkoenergiaa vuoden 2028 loppuun mennessä. Skarta Energyllä on parhaillaan käynnissä kahden muun puiston rakentaminen. Suurempi puistoista rakentuu Utajärven Isosuolle. Isosuon puiston maksimiteho on 102,5 MWp ja Pyhäjärven Callioon rakennetaan paneeliteholtaan 13 MWp:n aurinkopuisto. Lisätietoja näistä ja muista Skarta Energyn hankkeista löytyy kotisivuiltamme: Projects Archive - Skarta (skartaenergy.fi)

Projektipäällikkö, Skarta Energy

Maria Wimmer

maria.wimmer@skarta.fi

+358 40 196 0436

Kunnanjohtaja, Pälkäneen kunta

Pauliina Pikka

pauliina.pikka@palkane.fi

+358 40 573 6390