Solnet Group juhlii 10:tä vuotta Euroopan energiasiirtymän vauhdittajana

Vahva sitoutuminen asiakastyytyväisyyteen ja ainutlaatuinen "Solnet Spirit” ovat ohjanneet Solnetia sen perustamisesta lähtien. Pohtiessaan yrityksen matkaa, toimitusjohtaja Kaj Kangasmäki kertoo: "Meillä on aina ollut selkeä tavoite tehdä merkittävä vaikutus ilmastonmuutoksen torjunnassa. Alusta alkaen ymmärsimme etävalvonnan, datan ja automaation tärkeyden, mikä on mahdollistanut aurinkovoimaloiden hallinnan kokonaisuutena. Tämä strateginen keskittyminen digitalisaatioon on ollut avain menestykseemme, kun energia-ala on kehittynyt nopeasti."

Tarjonnan laajentaminen ja kumppanuuksien vahvistaminen

Solnet Groupin visio alusta alkaen oli keskittyä tarjoamaan aurinkovoimaloita kaupallisille ja teollisille yritysasiakkaille. Tähän perustuen yritys on vuonna 2024 laajentanut tarjontaansa aurinkopuistoihin, energian varastointiratkaisuihin sekä volatiliteettimarkkinapalveluihin. Tämä laajentuminen asettaa Solnet Groupin energiasiirtymän eturintamaan tarjoamalla kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita saavuttamaan pitkäaikaiset kestävän kehityksen tavoitteensa.

"Asiakaslähtöinen ajattelutapamme on ollut keskeinen menestyksemme kannalta," sanoo Kangasmäki. "Olemme kasvaneet kahdesta perustajasta 100 hengen tiimiksi, ja olemme toteuttaneet yli 1000 projektia ympäri Eurooppaa. Tarjoamme täyden palveluvalikoiman suunnittelusta ja asennuksesta huoltoon varmistaaksemme, että asiakkaamme saavuttavat niin taloudelliset kuin vastuullisuustavoitteensa aurinkosähkön osalta."

Aurinkosähkön valoisa tulevaisuus

Viimeisen vuosikymmenen aikana aurinkosähköala on kehittynyt merkittävästi. Tulevaisuutta ajatellen Solnet Group jatkaa innovointia hiljattain lanseeratulla Solnet Manager -ratkaisullaan, joka tarjoaa sähkömarkkinoiden tasapainottamista sekä lisätuloja älykkäille aurinkosähkö- ja energian varastointijärjestelmille palveluna. Hyödyntämällä IoT-laitteita ja neuroverkkoja, Solnet Manager optimoi verkon tasapainotuksen ja avaa uusia tulovirtoja aurinkovoimaloiden omistajille.

"Tulevaisuudessa sähköverkot muistuttavat datainfrastruktuuriamme, jolloin kaikki energiavarat ovat yhteydessä ja hallittavissa kokonaisuutena," ennustaa hallituksen puheenjohtaja Arttur Kulvik. "Energiavarastointi tulee olemaan kriittisessä roolissa rakentaessamme kestävää sähköverkkoa, joka kykenee hallitsemaan vaihtelevaa kysyntää samalla, kun sähköistäminen etenee. Tämä muutos tarjoaa merkittäviä sijoitusmahdollisuuksia ja luo vakaamman pitkäaikaisen energiamarkkinan."

Solnet Groupin 10 vuotta

2014 Solnet Group perustettiin – kannattavaa kasvua heti alusta lähtien. Jo ensimmäisenä vuotenaan Solnet onnistui takaaman ensimmäisen 10-vuotisen ylläpitosopimuksen.

2015 Ensimmäinen yritys, joka tarjosi Solar as a Service -palvelun Suomessa PPA-sopimusten (Power Purchase Agreements) käyttöönoton myötä. Yksi Suomen johtavista varasto- ja päivittäistavaraketjuista, Kesko asiakkaaksi.

2016 Kaksi Suomen suurimmista aurinkoenergiavoimaloista toimitettu. Ensimmäinen kattoasennus PPA toiminnassa. WWF:n Climate Solver palkinto Solnetin PPA mallille.

2017 Solnet Group B.V. perustettiin Hollantiin.

2018 Solnet Groupin strategian päivitys – maakohtaisesta organisaatiokohtaiseen ajatteluun.

2019 Solnet Group valittiin Sitran toimesta eurooppalaiseksi kiertotalouden edelläkävijäksi energiasektorilla.

2020 Ensimmäiset sopimukset Saksassa. Solnet sijoittui sijalle # 59 Financial Timesin ”FT1000 Fastest Growing Companies in Europe” listalla ja kolmanneksi energia-alan listalla. Solnet syvensi yhteistyötään SolarEdgen kanssa auttaakseen suuria yrityksiä saavuttamaan heidän RE100/ vastuullisuustavoitteensa

2021 Ensimmäiset toimitukset Saksassa. Fortune Business Insight valitsi Solnet Groupin maailmanlaajuiseksi älykkään aurinkoenergian johtajaksi.

2022 EAB Private Equity ja TESI (Finnish Industry Investment) tekivät 15 miljoonan euron investoinnin Solnetiin nopeuttaakseen yrityksen kansainvälistä kasvua. Saksan toimisto avattiin Frankfurtiin.

2023 Suunnittelu Etelä-Suomen suurinta aurinkopuistoa varten alkaa. Saavutimme ISO 9001 laatusertifikaatin. Ensimmäinen toimitus Italiaan.

2024 Solnet Manager lanseeraus ja laajentuminen teollisen mittakaavan aurinkopuistoihin. Ensimmäinen projektitoimitus EU:n ulkopuolelle. Osallistuminen Solar Stewardship Initiative ohjelmaan toimitusketjun läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Lisätietoja:

Arttur Kulvik, hallituksen puheenjohtaja, Solnet Group, arttur.kulvik@solnet.group, puh. +31 615 337534

Kaj Kangasmäki, toimitusjohtaja, Solnet Group, kaj.kangasmaki@solnet.group, puh. +358 405014429