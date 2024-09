Yrittäjägallup: Pk-yritysten tilanne yhä heikentynyt

*korjattu tutkimuksen luottamusväli

Pk-yrityksistä 19 prosenttia raportoi, että yrityksen taloudellinen tilanne on huono. Osuus oli sama kesäkuussa. Tilanne on heikoin Yrittäjägallupien mittaushistoriassa toukokuun 2022 jälkeen.

Tilanne on paras yli viisi henkeä työllistävillä ja teollisuudessa. Heikoin tilanne on kaupan alalla, jossa 23 prosenttia raportoi huonosta tilanteesta. Kaupassa, rakentamisessa ja teollisuudessa tilanne on kuitenkin aavistuksen parantunut sitten kesäkuun.

– Kauppaan vaikuttavat niin verkkokaupan kasvu, ostovoiman heikkous kuin maassamuutto. Kun asukkaat vähenevät muuttoliikkeen myötä, se iskee moneen erikoiskaupan yritykseen varsinkin muuttotappioalueilla, Pentikäinen arvioi.

Alueellisesti paras tilanne on pohjoisessa ja pääkaupunkiseudulla. Siellä on myös parhaat näkymät.

– Pohjoisen yrityksiä nostavat matkailu, maanpuolustus, mineraalit ja metsät. Monella alueella myös vihreä siirtymä tuo mahdollisuuksia, Pentikäinen kommentoi.

Yrittäjägallupiin vastasi 14.–26. elokuuta 1 112 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Rakentamisessa ”lupaava merkki”

Koko Suomen tasolla yritysten näkymät ovat hieman heikentyneet. Yrityksistä 29 prosenttia arvioi, että yrityksen tilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kesäkuussa osuus oli 32 prosenttia. Heikkeneviin näkymiin uskoi 19 prosenttia. Osuus oli sama kesäkuussa.

Eniten paranevia näkymiä on teollisuudessa ja rakentamisessa.

– Varsinkin rakentamisessa on nyt selvästi enemmän yrityksiä, jotka arvioivat näkymien parantuvan. Vielä kesäkuussa alan näkymät olivat selvästi heikommat. Tämä on lupaava merkki, Pentikäinen sanoo.

Yrittäjien vuotuisessa ansiotasossa ei ole tapahtunut kesän aikana juurikaan muutoksia.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 122 pk-yritysten edustajaa 14.−26.8.2024.

Tutkimustulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä* suuntaansa.

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944