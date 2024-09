Lääkäriliiton hallitus: Kela-korvausten korotus ei lyhennä hoitojonoja – uudistus peruttava

Suomen hallitus päätti hallitusneuvotteluiden yhteydessä antaa kertaluontoista rahoitusta perusterveydenhuollon hoitojonojen purkuun uuden Kela-korvausmallin avulla. Lääkäriliiton mielestä hallituksen lausuntokierrokselle lähettämä uusi Kela-korvausmalli ei ole toimiva keino hoitojonojen purkuun, vaan valmistelua on jatkettava. Kela-korvauksen nosto ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita ja uuteen korvausmalliin esitetty lähetekäytäntö, jossa useimpien erikoisalojen asiakkaat saavat korvausta vain yleislääkärin lähetteellä, tuottaa vain lisää kustannuksia yksityislääkärien asiakkaille. Tämän lisäksi malli saattaa pahentaa julkisen perusterveydenhuollon lääkäripulaa.

Politiikkaa tulee tehdä tutkittuun tietoon perustuen

Yksityislääkärin vastaanoton Kela-korvauksiin on panostettu tänä vuonna yli kaksi ja puoli kertaa (19 miljoonaa -> 50 miljoonaa euroa) enemmän kuin aiemmin, mutta korvausta saaneiden määrä on noussut vain reilulla prosentilla, eli noin 13 000 henkilöllä. Suurella panostuksella on ollut siis hyvin pieni hyöty. Myös Kela-korvausten aiemmat muutokset ovat johtaneet vain pieniin muutoksiin yksityisen terveydenhuollon käyttäjämäärässä.

Hallitusohjelman mukaan ”Hallitus edistää lainvalmistelun laadukasta ja tietoperusteista vaikutusarviointia”. Vaikutusarvioinnin pitää myös vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Näyttö on selvä, julkisen terveydenhuollon hoitojonoja ei pystytä purkamaan tämän mittaluokan Kela-korvauksien muutoksilla.

Uusi Kela-korvaus tulee toteuttaa perusterveydenhuollon omalääkärimallina

Samanaikaisesti kun Kela-korvauksia on esitetty korotettavaksi, hallitus purkaa vain vuoden vanhan perusterveydenhuollon kahden viikon hoitotakuun. Viesti on selvä, hallitus ottaa julkisesta terveydenhuollosta pois ja antaa yksityiseen terveydenhuoltoon. Yksityistä pitäisi hyödyntää tavalla, joka tukee julkista perusterveydenhuoltoa. Lääkäriliitto on esittänyt uuden Kela-korvausmallin toteuttamista omalääkärimallina. Uudistuksesta vastuussa oleva ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on suhtautunut korvausten uudistamiseen omalääkärimallin kautta periaatteessa myönteisesti, mutta huolimatta siitä, että hallitus on jo istunut yli vuoden, uusittu malli ehdotetaan toteutettavaksi perinteisenä suoritekorvausperusteisena Kela-korvausmallina. Grahn-Laasonen kertoi Lääkärilehden haastattelussa viime viikolla, että ”harkinnassa on nimetä selvitystyöryhmä tuottamaan ehdotus omalääkärimallin kokeilusta.” Ajatus on kannatettava, mutta harkinta-aikaa on ollut jo riittämiin ja kokeilu pitäisi aloittaa heti.