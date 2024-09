Ohjelmistoala ehdottaa ”ikäveroalea” koko Suomen hyväksi: ”Senioriosaajien kevyempi verotus on avain tuottavampaan Suomeen”

Lehdistötiedote 6.9.2024

Ohjelmistoalan kattojärjestön Software Finland ry:n ja Nextmile Oy:n tutkimushanke on paljastanut huutavan tarpeen, johon on löydettävä pian ratkaisuja.

”Yli 90 prosenttia ohjelmistoyrityksistä arvioi, että yli 55-vuotiailla työntekijöillä on yrityksen kannalta kriittistä osaamista. 75 % yrityksistä haluaa, että ’konkariosaajat’ jatkaisivat työuriaan yli eläkeiän”, kertoo tutkimustuloksista Nextmile Oy:n toimitusjohtaja Antti Harjuoja.

Ongelma onkin siinä, haluavatko konkarit jatkaa uriaan. Vastaus on kielteinen, mikä on laittanut Software Finland ry:n aivoriihen liikkeelle, kertoo toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

”Aivan liian harva senioriosaaja haluaa jatkaa töitä, eli heidät on motivoitava paremmin. Ja paras tapa tähän on verotuksen muuttaminen työntekoon enemmän houkuttelevaksi. Kysymys on merkittävä koko Suomelle, koska alamme liikevaihto lähenee jo 20 miljardin kokoluokkaa – ja samat ongelmat koskevat suurelta osin muitakin keskeisiä aloja ja niiden osaajia”, paaluttaa Roiha.

Software Finland on puntaroinut verovaikutusten nykytilaa Suomen parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja päätynyt ehdottamaan radikaalia uudistusta: ”Ikäveroalea” 60-vuotiaista ylöspäin.

”Meidän on pidettävä Suomessa parhaat osaajat pidempään töissä, niin ohjelmistoalalla kuin muutenkin. Tehokkaimmin tämä onnistuu marginaaliveron laskemisella. Esimerkiksi 5000 € kuukaudessa tienaava maksaa nyt marginaaliveroa 52,4 %, eli käteen jää siis 47,6 %. Ikäveroale tarkoittaa sitä, että 60-vuotias saisi käteen ainakin 60 prosenttia lisätuloistaan, 61-vuotias 61 %, 65-vuotias 65 %, ja jos 70-vuotiaalle osaajalle työ maistuu, käteen 70 %. Työnteko kannattaisi siis huomattavasti paremmin kuin nyt, ja vuosi vuodelta enemmän”, raamittaa Roiha ehdotusta.

”Tässä ei kukaan häviä, päinvastoin. Senioriosaajien kevyempi verotus on avain tuottavampaan Suomeen. Olisi valtava tuottavuusloikka, että senioriosaajat pysyisivät pidempään töissä ja samalla nuorten osaajien tulo työelämään lisäisi suomalaisten osaajien aivan liian vähäistä kokonaismäärää. Toimialallahan on jo vuosia ollut ja tulee olemaan koko näköpiirissä olevan tulevaisuuden ajan osaajapula”, avaa Roiha ehdotuksen suurta kuvaa.

Korkeiden marginaaliverojen leikkaaminen voisi jopa lisätä verotuloja

Roihan mukaan sekä Suomesta[i] että Ruotsista[ii] on paljon tutkimustuloksia, joiden mukaan hyvätuloisten verotuksen keveneminen ei pienennä julkisen sektorin nettosaatavia.

”Kevyempi verotus on merkittävin kannustin tehdä työtä enemmän. Vaikka hyvin ansaitsevien marginaaliveroprosentti olisi matalampi, niin tehdyn työn kokonaismäärä ja ansiotulot kasvaisivat, mikä voisi jopa kasvattaa verotuloja, etenkin pitkällä aikavälillä. Kun tuottavuus on laahannut Suomessa jo pitkään pohjamudissa, osaajien ja osaamisen määrää pitää kasvattaa. Tällainen uudistus voisi parantaa Suomen kokonaistuottavuutta merkittävästi.”

Yrityksilläkin työsarkaa

Roiha korostaa, ettei senioriosaajien urajatko ole vain verotuksesta kiinni.

”Verotus on se avain, jolla eläkeikää lähestyviä työntekijöitä voidaan ennen kaikkea motivoida. Tutkimus silti osoittaa, että myös esimerkiksi ohjelmistoyrityksillä itsellään on tässä paljon parannettavaa”, herättelee Roiha.

Tutkimus kertoo, että konkareiden arvostus ja varautuminen työurien jatkamiseen eivät yrityksissä vielä kunnolla kohtaa.

”Yritysten johtamista on näissä asioissa reippaasti kehitettävä. Vastanneista yrityksistä vain alle 30 % osaa tällä hetkellä toimia niin, että konkariosaajien hyvinvointi ja työmotivaatio varmistetaan työuran viimeisten 5 vuoden aikana. Hyvällä johtamisella vältettäisiin myös yllätykset eläköitymispäätöksissä ja siihen liittyen seuraajasuunnittelussa, tietotaidon siirtämisessä ja niin edelleen”, kuvaa Nextmilen Harjuoja nykypuutteita yritysten toiminnassa tutkimuksen tulosten valossa.

