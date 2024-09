Lähes 400 haki opiskelemaan vanginvartijaksi

Sakko- ja - ja lyhytaikaisvankien kuntoutuksessa tapahtuu muutoksia loppuvuoden aikana 2.9.2024 09:50:37 EEST | Tiedote

Sakko- ja lyhytaikaisvankien kuntoutuksessa ja ulkopuolisessa sijoituksessa on onnistuttu erinomaisesti edistämään vankien motivoitumista oman elämäntilanteensa parantamiseen, saattamaan kuntoutuspolun alkuun ja näin tukemaan valmiuksia rikoksettomaan elämäntapaan. Tämä on edellyttänyt erinomaista sidosryhmäyhteistyötä erityisesti hyvinvointialueiden kanssa. Toiminnalla on myös vaikutettu vankiloiden haastavaan yliasutukseen.