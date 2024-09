Lidlin toiminta tuottaa työtä ja tuloa yli 18 000 suomalaiselle

Lidl on selvittänyt toimintansa vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. Taloudellisten vaikutusten arvioinnin pohjana on käytetty Lidlin tilikauden 2023 tietoja, ja selvityksen on Lidliltä saatujen tietojen pohjalta toteuttanut KPMG.

Lidl Suomen vaikutukset on arvioitu erikseen neljästä näkökulmasta, jotka ovat työllistäminen, tuotokset, bruttokansantuotevaikutus sekä verovaikutukset. Taloudellinen arviointi on toteutettu Suomi-tason panos-tuotosmallinnuksen avulla, jolla on arvioitu Lidl Suomen epäsuorat ja aiheutetut vaikutukset Suomen yhteiskuntaan.

Työtä yli 18 000 henkilölle ja euroja yli 21 000 omakotitalon arvosta

Lidl Suomi työllisti tilikaudella 2023 suoraan noin 5600 henkilöä. Kun Lidl osti tuotteita ja palveluita suomalaisilta yrityksiltä, nämä pystyivät työllistämään arviolta yhteensä 10 170 henkilöä. Kun tämä välittömien ja välillisten työllisten joukko käyttää rahaa yksityisen kulutukseen, syntyy tulovaikutus, jonka ansiosta työllistyy arviolta 2500 henkilöä. Kokonaisuudessa Lidl luo toiminnallaan Suomeen arviolta 18 260 työpaikkaa.

Selvityksestä käy ilmi, kuinka Lidlin toiminta tuottaa euroja eli tuotosta useille eri toimialoille. Yhteensä Lidlin toiminnan kokonaistuotos on 4270 miljoonaa euroa, mikä vastaa arvoltaan yli 21 000 keskihintaista omakotitaloa. Välillinen ja tulovaikutus jakautuu useille eri sektoreille: suurimmat tuotosvaikutukset ovat teollisuudelle (970 miljoonaa), tukku- ja vähittäiskaupalle (350 miljoonaa) sekä maa-, metsä- ja kalataloudelle (270 miljoonaa). Kiinteistöalalle sekä kuljetus- ja varastointialalle tuotosvaikutus on kullekin 130 miljoonaa.

– On vaikuttavaa huomata, miten mittavat ja laajat vaikutukset meillä on. On selvää, että ruokakauppa tekee tiivistä yhteistyötä elintarviketeollisuuden kanssa, mutta monelle voi tulla yllätyksenä, miten toimintamme heijastuu monille muille toimialoille kuten esimerkiksi rakentamiseen, Lidlin CFO Sami Pyykönen summaa.

Mittava verovaikutus ja osuus koko Suomen BKT:sta

Lidlin toiminnan aiheuttama verokertymä oli viime vuoden tiedoilla laskettuna 400 miljoonaa euroa. Tämä pitää sisällään Lidl Suomen maksamat verot (141 miljoonaa), Lidlin hankintojen ja investointien aiheuttamat verot (160 miljoonaa) sekä verojen tulovaikutuksen (110 miljoonaa).

– 400 miljoonaa veroina Suomen kassaan on huima summa. Mittakaavasta kertoo, että tällä summalla voidaan mahdollistaa vuodeksi perusopetus noin 40 000 lapselle tai kuukausipalkka yli 109 000 sairaanhoitajalle, Pyykönen kertoo.

Selvityksen mukaan Lidlin vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen on 1230 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,5 prosenttia koko Suomen BKT:sta. Kokonaisluku sisältää Lidl Suomen oman arvonlisän sekä usean hankintaketjun ja palkoilla maksetun kulutuksen aiheuttaman arvonlisän.