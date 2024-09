SOL Palvelut vahvistaa paikallista työllisyyttä Rantasalmella uudella yhteistyöllä Järvisydämen siivouspalveluissa

SOL Palvelut Oy on tehnyt merkittävän yhteistyösopimuksen RS Resort Services Oy kanssa Järvisydämen siivouspalveluista. Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän sijaitsee kauniilla Saimaan rannalla Linnansaaren kansallispuiston kupeessa. Sopimus vahvistaa SOLin asemaa alueella ja tuo mukanaan paikallista työllisyyttä, kun yhteistyö käynnistyy 1.11.2024.



Yhteistyön myötä SOL vastaa Järvisydämen monipuolisten majoitus- ja palvelutilojen siivouksesta. Alueella sijaitsee persoonallisia majoituskohteita kuten mm. erilaisia huviloita, maisemasviittejä, Houseboatit ja Birdnest-majat. Lisäksi alueella on Elämyshotelli, Järvikylpylä, Day Spa sekä Itä-Suomen parhaaksi äänestetty Ravintola Solitary. Sopimus työllistää noin 40 SOLin työntekijää, mukaan lukien RS Resort Services Oy 12 siivousorganisaation työntekijää, jotka siirtyvät SOLille liikkeenluovutuksen kautta.



Paikallinen työllistäjä ja vastuullinen perheyritys



Sekä SOL Palvelut että Järvisydän ovat suomalaisia perheyrityksiä, joilla on vahvat juuret paikallisessa toiminnassa. SOL tuo alueelle oman alansa huippuosaamisen ja vastuulliset siivouskäytännöt, jotka tukevat kestävän matkailun tavoitteita ja vähentävät ympäristökuormitusta. Paikallisen kohdepäällikön johdolla palvelut toteutetaan laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti.



”Tärkeä työllistämisvaikutus Rantasalmella”



SOL Palvelut Oy:n palvelujohtaja Eeva Hokkanen korostaa paikallisen työllistämisen merkitystä: "On hienoa päästä jatkamaan Järvisydämen siivouspalveluita ja samalla tukea Rantasalmen työllisyyttä. Meillä on alueella erittäin osaavaa majoitussiivouksen ammattilaisia, ja tämä sopimus vahvistaa paikallista läsnäoloamme entisestään."



RS Resort Services Oy toimitusjohtaja Markku Varis lisää: "SOLin ammattitaito ja ymmärrys majoitusalan tarpeista olivat ratkaisevia tekijöitä yhteistyökumppania valittaessa. Nyt siivouspalvelut ovat yhden toimijan hallinnassa, mikä parantaa palvelun laatua ja sujuvuutta.



Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys keskiössä



Järvisydämen alue on sitoutunut kestävään matkailuun, ja SOL tukee tätä panostamalla Joutsenmerkittyyn hotellisiivoukseen. Ekologiset siivouskäytännöt, ympäristöystävälliset aineet ja tehokas jätteiden lajittelu varmistavat, että alueen palvelut toteutetaan vastuullisesti.



SOL Palvelut on ylpeä saadessaan olla mukana kehittämässä Järvisydämen palveluita ja tuoda alueelle lisää työmahdollisuuksia. Yhteistyön avulla perheyritykset voivat edistää paikallisen yhteisön hyvinvointia ja kestävää liiketoimintaa.



Lisätiedot:



Eeva Hokkanen, palvelujohtaja, SOL Palvelut Oy, eeva.hokkanen@sol.fi, p. +358 400 782290



Markku Varis, toimitusjohtaja, RS Resort Services Oy, markku.varis@resortservices.fi, p. 044 773 5096