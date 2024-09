Kysely: nuoret aikuiset haluavat nyt tehdä rahaa asuntoflippauksella – ammattilainen antaa 5 vinkkiä remonttiin ja varoittaa kalliista virheistä

Asuntoflippauskiinnostuksessa korostuvat kyselytutkimuksen mukaan häkellyttävän korostetusti nuoret aikuiset, sillä peräti 44 prosenttia vastaajista kertoo olevansa tällä hetkellä flippauksesta kiinnostuneita. Vertailun vuoksi kaikista vastaajista kiinnostuneiden osuus on vain 19 prosenttia. Kyselyyn vastasi tuhat 18–75-vuotiasta suomalaista.

”Asuntoflippaamisesta on nyt jo muutaman vuoden puhuttu mediassa ja nostettu esiin sen voittopotentiaali. Uskoisin tämän näkyvän nyt myös tuloksissa ja siinä, että se houkuttaa etenkin nuoria aikuisia. Moni voisi vähätellä tätä niin, että nuoret eivät tajua, mitä se vaatii, mutta tutkimuksen mukaan kyseisen ikäryhmän valmius tehdä remontteja on myös kasvussa”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi toteaa.

Myös sillä omistaako jo nyt asunnon vai ei, on kyselyn mukaan vaikutusta flippausintoon. Siinä missä tällä hetkellä asunnon omistavista vain noin 19 prosenttia on kiinnostunut asuntoflippaamisesta, sama luku asuntoa omistamattomien joukossa on noin 34 prosenttia. Mikäli asunnon kuitenkin omistaa, eniten flippaus kiinnostaa niitä, joiden asunnon arvo on 350 000–399 000 euroa (34 %).

Flippaaja, harkitse tarkkaan, mitkä remonttityöt teet itse

Kokematonta flippaajaa saattaa pikavoitto houkuttaa, jolloin ehkä pyritään säästämään esimerkiksi materiaalivalinnoissa ja ammattilaisten avussa. Joistakin remonttitöistä voi säästön toivossa tullakin kallis lasku.

”Kunnostamisessa kannattaa panostaa laadukkaisiin materiaaleihin ja työn jälkeen, sillä sinne päin -jälki ei palvele myyntiä ja arvon nousua. Jos on paljon halua tehdä itse, mutta vähän osaamista, on riski, että virheiden korjaaminen tulee kalliiksi. Isoissa purkutöissä voi tehdä melkoista vahinkoakin, jos ajattelee säästävänsä tekemällä ne itse. Esimerkkeinä tulee mieleen kylpyhuoneen laatoituksen purku tai väliseinän kaataminen, jos ei ole varmaa tietoa, mitkä seinät ovat kantavia ja missä kulkee putki- ja johtolinjoja.”

5 vinkkiä flippaajille

Suunnittele tarkkaan

Onnistunut asuntoremontti ja sitä kautta arvon nousu lähtee hyvästä suunnittelusta. On tärkeä miettiä kaikki remontin osa-alueet tarkkaan.

Budjetoi ja varaudu

Laske budjetti suunnitelman pohjalta ja huomioi niin sanottu yllätysvara. Yllätyksiä usein tulee ja budjetti paukkuu yli tai rahat loppuivat kesken, mikäli varautumista ei ole tehty.

Mieti mitä pystyt tekemään itse ja mitä et

Esimerkiksi pintaremontin kuivissa tiloissa pystyy toteuttamaan melko matalin kuluin, varsinkin jos tekee itse, mutta keittiöt ja kylpyhuoneet vaativat aina isomman investoinnin. Sähkötöissä ja märkätiloihin liittyvissä töissä tarvitaan puolestaan aina ammattilaista.

Hyödynnä ammattilaista

Ammattilainen tietää kertoa, mitä materiaaleja ja värejä tänä päivänä suositaan, jolloin lopputulos on todennäköisesti muidenkin kuin remontoijan itsensä mieleen, mikä heijastuu kiinnostukseen, kun myynnin aika koittaa.

Mieti materiaalit tarkkaan

Huomioi materiaalien valinnassa ulkonäön lisäksi käyttötarve ja -kohde, materiaalien kestävyys, mahdollinen huoltotarve sekä niiden puhdistettavuus. Myös tässä ammattilaisen apu voi olla hyvin arvokas.

Tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa alkuvuodesta 2024. Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–76-vuotiaat suomalaiset ja vastaajamäärä: Yhteensä 1 000 vastaajaa. Otanta oli kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

