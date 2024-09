THL kutsuu 64 000 aikuista laajaan terveyttä, hyvinvointia ja palvelukokemuksia selvittävään tutkimukseen

Apinarokon ruotsinkielinen nimi Suomessa on mpox, ei m-koppor 2.9.2024 15:50:11 EEST | Tiedote

THL ja STM käyttävät apinarokosta vastedes ruotsinkielisessä viestinnässään nimitystä mpox. Kerroimme aiemmin (23.8.2024) tiedotteessamme, että taudin ruotsinkielinen nimitys Suomessa olisi m-koppor. Tästä termistä kuitenkin luovutaan. Vaihdoksen syynä ovat virallisen kansainvälisen tautiluokituksen eli ICD-tautiluokituksen (International Classification of Diseases) vaatimukset. ICD-luokitusta ylläpitää Maailman terveysjärjestö WHO, ja luokituksen ruotsinkielisestä terminologiasta vastaa Ruotsin Socialstyrelsen. Ruotsissa apinarokosta käytetään nimitystä mpox. Tautiluokituksessa edellytetään vain yhtä virallista käännöstä per kieli, joten Suomessa käytetään ruotsiksi samaa nimitystä. Suomeksi THL ja STM käyttävät apinarokosta vastedes nimitystä m-rokko, kuten aiemmassa tiedotteessamme kerroimme. WHO suositteli jo loppuvuodesta 2022, että monkeypox (suomeksi apinarokko) korvataan termin aiheuttaman stigman vuoksi nimityksellä mpox. THL:n tiedote 23.8.2024 Lisätiedot: Tuula Hannila-Hande