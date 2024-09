Helsingin seudun kaupunkipyöräpalvelun valmistelu etenee päätöksentekoon

Tällä hetkellä Helsingin seudulla on käytössä Helsingin ja Espoon yhteinen kaupunkipyöräjärjestelmä ja Vantaan oma kaupunkipyöräjärjestelmä. Pyöriä ei tällä hetkellä voi käyttää ristiin näiden kahden eri järjestelmän välillä. Helsingin, Espoon ja Vantaan nykyisten kaupunkipyöräpalvelujen sopimuskaudet päättyvät kauden 2025 jälkeen.

Helsingin seudun kunnista 11 on ollut mukana hankinnan valmistelussa

Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun hankinnan valmistelua ja tarvittavien selvitysten laatimista on tehty yhteistyössä seudun kuntien ja HSL:n kesken. Valmistelutyössä Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kirkkonummi, Siuntio, Tuusula, Kerava, Hyvinkää, Nurmijärvi sekä HSL ovat rakentaneet Helsingin seudulle yhteistyösopimusta seudullisen kaupunkipyöräpalvelun muodostamiseksi. Sopimuksen lisäksi on valmisteltu kuntakohtaiset nyt hyväksyttävät hankesuunnitelmat, joissa on kuvattu muun muassa hankinnan keskeisimmät periaatteet pyörien ja asemien teknisistä ratkaisuista, palvelualueen suunniteltu laajuus, kehitysmahdollisuudet ja rahoitus. Nyt tehtävien päätösten sisältönä on kuntien ja HSL:n keskinen yhteistyösopimus, hankesuunnitelmat ja puitesopimuksen kilpailutukseen osallistuminen.

Uuden kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnassa erityisen tärkeitä ominaisuuksia ovat seudullisuus, järjestelmän toimivuus, helppokäyttöisyys ja taloudellinen tehokkuus. Palvelun tulee olla myös edullisesti saatavilla käyttäjille. Käyttäjän näkökulmasta on tärkeää, että yhdellä rekisteröitymisellä pääsee käyttämään samalla teknologialla ja toimintalogiikalla toimivaa kaupunkipyöräjärjestelmää koko seudulla. Tämä parantaa kaupunkipyöräjärjestelmän käyttökokemusta ja mahdollistaa palvelun sujuvan käytön joukkoliikennematkan alku- ja loppupäässä.

Uudistusta tehdään yhdessä käyttäjien kanssa

Hankesuunnitelmien pohjaksi on selvitetty asiakaskokemusta hyödyntämällä pääkaupunkiseudun nykyisten kaupunkipyöräpalvelujen vuosittain tehtyjen asiakaskyselyiden tuloksia ja vuosien varrella kertyneitä palautteita, jotta järjestelmästä voidaan rakentaa asiakkaita mahdollisimman hyvin palveleva. Lisäksi pohjatietojen tueksi on tehty haastattelututkimus.

Helsingin ja Espoon kaupunkipyörät ovat olleet erittäin suosittuja. Sen sijaan Vantaalla pyörien käyttö on jäänyt vähäisemmäksi. Käyttäjät ovat toivoneet, että Helsingin ja Espoon kaupunkipyörät toimisivat myös Vantaalla. Tämä toive toteutuu uudessa järjestelmässä.

HSL tulee lisäksi keräämään nykyisten asiakkaiden toiveita järjestelmän ominaisuuksista syksyllä nykyisten kaupunkipyörien asiakaskyselyssä. Vuorovaikutusta tullaan tekemään hankesuunnitelmien hyväksymisen jälkeen muun muassa asemasijaintien suunnitteluun liittyen.

Tavoitteena on käynnistää kilpailutus syksyllä 2024

Palvelun hankintavaiheen osapuolet tarkentuvat syksyllä 2024, kun kunnat ovat päättäneet osallistumisesta yhteiseen hankintaan. Kilpailutus käynnistetään tämän jälkeen myöhemmin syksyllä 2024.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy vastaa hankinnan valmistelusta ja kilpailuttamisesta yhteistyössä muiden osapuolten kanssa. Tavoitteena on muodostaa joustava puitesopimus, joka mahdollistaa palvelun kehittämisen ja erilaisten optioiden käyttöönottamisen sopimuskauden aikana. Hankinnasta on tässä vaiheessa poissuljettu kelluva eli täysin asematon järjestelmä. Järjestelmän tekniset ominaisuudet tarkentuvat hankinnan edetessä.