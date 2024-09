1260 ukrainalaista siirtynyt kuntalaisiksi Etelä-Savossa

Tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä 519 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista siirtyi kuntiin, loput 741 ovat siirtyneet vuonna 2023. Lisäksi Etelä-Savossa vastaanottokeskusten kirjoilla oli 2024 elokuussa 981 ukrainalaista, jotka eivät ole vielä siirtyneet kuntiin.

Tilapäistä suojelua saavat voivat hakea kotikuntaa Digi- ja väestötietovirastosta, kun he ovat asuneet Suomessa vuoden. Euroopan unionin neuvosto päätti kesäkuussa jatkaa tilapäistä suojelua 4.3.2026 asti.

- Tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten lisäksi Etelä-Savoon on tulossa 36 henkilöä Suomen tämän vuoden pakolaiskiintiöstä, joka on 500, kertoo johtava asiantuntija Mari Roikonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Vuoden 2024 kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta on sovittu Mikkelin, Pieksämäen, Savonlinnan ja Hirvensalmen kanssa ja he saapuvat aikaisintaan lokakuussa, hän hahmottelee.



Yksin maahan tulleet alaikäiset lapset ja nuoret



Kesäkuussa 2023 avattiin Savonlinnaan Maahanmuuttoviraston kilpailuttamana 21-paikkainen alaikäisten vastaanottoyksikkö, jota ylläpitää Solum Yhtiöt Aves Oy. Alaikäisyksikkö on tarkoitettu yksin maahan tulleille alaikäisille lapsille ja nuorille. Oleskeluluvan saatuaan lapset ja nuoret siirtyvät hyvinvointialueen kilpailuttamaan perheryhmäkotiin. Savonlinnassa perheryhmäkoti on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2024 ja sitä ylläpitää Medivida Oy.



Valtion korvaukset kunnille ja hyvinvointialueelle



Kunnille korvataan pakolaisten vastaanotosta aiheutuneita kustannuksia. Etelä-Savon ELY-keskuksella on voimassa olevat sopimukset kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä kaikkien Etelä-Savon 12 kunnan kanssa. Sopimus on kunnan ja ELY-keskuksen välinen sopimus, jonka perusteella kunta saa valtiolta laskennallista korvausta pakolaisten vastaanotosta syntyneisiin kustannuksiin.

Kunnille ja hyvinvointialueelle maksettavat korvaukset jakautuvat laskennallisiin korvauksiin ja toteutuneiden kulujen mukaan maksettaviin korvauksiin. Korvaukset on tarkoitettu kunnassa ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan ja hyvinvointialueella kotoutumista edistävien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen. Lisäksi peruspalvelujen järjestämistä rahoitetaan valtionosuuksilla.