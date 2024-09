Oma Häme nopeuttaa talouden tasapainotuksen toimeenpanoa ja suunnittelee uusia toimia

Oma Hämeen talousohjelmien säästötavoitteisiin liittyneet toimintaympäristön riskit ovat olleet tiedossa, ja osan niistä realisoiduttua tavoitteisiin pääseminen on lähes mahdotonta. Tunnistettuja riskejä on pyritty ennakoimaan talouden suunnittelussa, mutta epävakaa taloustilanne, kasvavat kustannukset ja ulkoiset tekijät ovat vaikeuttaneet tavoitteiden saavuttamista. Kanta-Hämeen väestön ikääntymiseen ja koronan hoitovelkaan liittyvä kasvava palveluiden kysyntä, valtakunnallisten palkkaratkaisujen kasvattamat henkilöstökulut, inflaation ennakoitua suurempi vaikutus ostopalveluiden ja tilavuokrien hintaan sekä henkilöstön saatavuushaasteet ovat vaikeuttaneet menojen kasvun hillintää myös Kanta-Hämeessä.

Oma Hämeen tilinpäätösennuste ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella on 81,7 miljoonaa euroa alijäämäinen eli 16,4 miljoonaa euroa voimassa olevaa talousarviota heikompi. Henkilöstömenot ovat kokonaisuudessaan budjetoitua suuremmat. Henkilöstökuluja kasvattavat sekä positiivinen kehitys etenkin sote-ammattilaisten rekrytoinneissa että kohonneet palkkakustannukset. Lisäksi taloutta rasittavat tälle vuodelle tulleet, kovat ostopalveluiden hinnankorotukset, joita ei ole onnistuttu kompensoimaan ostojen määriä supistamalla. Myös myyntituotoissa Oma Häme on tällä hetkellä jäljessä talousarviotavoitteestaan.

Heikon tuloskehityksen vuoksi talouden tasapainottamisohjelmien toimeenpanoa on nopeutettava ja kiristettävä Oma Hämeessä loppuvuoden aikana. Maanantaina kokoontunut aluehallitus edellyttää, että toimialat tuovat syyskuun toteumaraportin yhteydessä tiedoksi ne aiemmin päätetyt tasapainottamistoimenpiteet, jotka eivät tule toteutumaan sekä esitykset tarvittavista lisätoimenpiteistä.

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan 9. syyskuuta laajasti hyvinvointialueen taloutta. Aluehallitukselle esiteltiin Oma Hämeen osavuosikatsausta, talouden toteumaa tammi-heinäkuulta sekä raporttia kahden tasapainottamisohjelman toteumasta. Aluehallitus myös hyväksyi päivitetyn, toimialakohtaisen talousarvioraamin vuodelle 2025.

Tämän vuoden talousarviota laadittaessa tiedettiin valtion yleiskatteelliseen rahoituksen tasoon liittyvät ongelmat. Talousarvion valmisteluvaiheessa on arvioitu riskejä. Arvioidut riskit näyttävät toimialakohtaisissa ennusteissa nyt toteutuvan ikäihmisten toimialaa lukuun ottamatta. Jos elokuun toteuma ja uusi, koko vuoden toteumaennuste ei oleellisesti parane, tullaan valtuustolle esittämään talousarvion muuttamista lokakuun kokouksessa. Samalla pohdittavaksi voivat tulla myös uudet tasapainotustoimet. Lakisääteisten palveluiden tuottaminen on kuitenkin edelleen turvattava säästötoimeenpiteistä ja -paineista huolimatta.



Toimet pienentävät alijämää, mutta niitä täytyy nopeuttaa





Oma Hämeen ensimmäinen talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin keväällä 2023. Sen tavoitteena oli hillitä menojen kasvua 37,6 miljoonaa euroa vuosina 2023 - 2025. Tavoitteita päivitettiin keväällä 2024, jolloin toteutettiin konserni- ja tukipalveluita sekä hallintoa koskevat tuotannollis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut.

Ensimmäinen tasapainottamisohjelma sisälsi myös panostuksia Oma Hämeen palveluihin, esimerkiksi kotisairaalaan, ikäihmisten asiakasohjaukseen ja digipalveluihin. Näissä on onnistuttu: kotisairaalatoiminta on nyt laajennettu koko hyvinvointialueelle. Ensihoidon ja kotisairaalan yhteinen, liikkuva yksikkö Gerbiili on myös parantanut ikäihmisten hoitoa. Panostus digipalveluihin on tuonut kantahämäläisten käyttöön Oma Häme -sovelluksen sekä laajat chat-palvelut.

Ensimmäisen ohjelman tasapainottamistoimista on toteutumassa noin 66 prosenttia suhteessa vuodelle 2024 asetettuun tavoitteeseen. Tavoitteesta jää puuttumaan noin 5,5 miljoonaa euroa. Erityisesti kustannusten nousut ovat syöneet saavutettuja säästöjä alkuvuoden aikana.

Pääsääntöisesti ohjelman suunnitellut toimenpiteet on tehty, mutta niiden taloudelliset vaikutukset eivät ole riittävät, niiden vaikutukset eivät toteudu riittävän nopeasti tai kustannusten nousu on syönyt säästöpotentiaalin. Ikäihmisten palveluissa peittävyyden lasku ympärivuorokautisessa hoivassa on edennyt suunnitellusti. Myös palvelurakenteen uudistaminen on onnistunut hyvin ikäihmisten palveluissa. Lyhytaikaista hoivaa on koottu isompiin yksiköihin henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi ja lisäksi käyttöön on otettu Kotia kohti -toimintamalli, jossa kotihoidon palveluja tarjotaan lyhytaikaisesti yhteisöllisen asumisen yksikössä. Toisaalta esimerkiksi raskaiden vammaispalveluiden ja lastensuojelun sijaishuollon tarpeen vähentämisessä on haasteita. Näissä palveluissa säästötavoitteet ovat olleet kunnianhimoisia, mutta näiden erityisryhmien moninaiset tarpeet sekä ostopalveluiden hinnan nousu ovat tehneet kustannusten hallinnasta vaikeaa, eikä tavoiteltuja kustannussäästöjä saavuteta tänä vuonna.

Oma Hämeen toinen talouden tasapainottamisohjelma hyväksyttiin huhtikuussa 2024. Sillä tavoitellaan 57 miljoonan euron säästöjä vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä on myös takaraja, jolloin Kanta-Hämeen hyvinvointialueen alijäämät tulee voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti olla katettuna. Toinen ohjelma ei pitänyt sisällään erillisiä panostuksia, vaan se koostui henkilöstömenoista ja hankinnoista tavoiteltavista säästöistä.

Toisen ohjelman tasapainottamistoimista on toteutumassa noin 34 prosenttia verrattuna vuodelle 2024 asetettuun tavoitteeseen. Tavoitteesta jää puuttumaan noin 10 miljoonaa euroa. Sairauspoissaolojen kehitys ei ole ollut riittävän positiivinen, eikä tavoitteisiin ylityö- ja hälytyskorvauksien vähentämisen osalta ole päästy.

Talousvalmistelun kantavana ideana on Oma Hämeessä ollut alusta saakka turvata asukkaiden yhdenvertaiset ja yhtenäiset palvelut. Talouden seurantaa sekä tasapainottamisohjelmien toimeenpanoa on tiukennettava entisestään, jotta tulevien vuosien säästötavoitteisiin voidaan päästä ja hyvinvointialueen talous saadaan kestävämmälle pohjalle. Taloustilanteesta huolimatta Oma Häme kehittää jatkuvasti palveluitaan asukkaiden tarpeiden mukaisesti.