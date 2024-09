Sofia Virta: Ministeri Mykkänen puhuu luottamuksen palauttamisesta, mutta mikä oikeasti on muuttunut?

Virta peräänkuulutti aiemmin tiistaina Mykkäseltä vastauksia siihen, vaatiiko tämä suojavyöhykkeitä lakiin vai ei. Nyt Mykkänen kommentoi, että metsäyhtiöiden vastuullisuustoimia ei viedä lakiin saakka.

– Ministeri sanoo, että ei voi olla niin, että jos jotain on luvattu, niin lupausta ei pidetäkään. Mutta huomasiko hän, että niinhän tässä juuri on tapahtunut? Metsäyhtiöt ovat ennenkin luvanneet toimia vastuullisesti, mutta kuinkas kävikään? Virta kysyy.

Virran mukaan pelkkä tiedon tai lupausten lisääminen ei siis riitä, jos asenne ei muutu, ja siksi luonnon tuhoamisesta pitäisi tehdä yksinkertaisesti niin kallista ja kannattamatonta, että kynnys törkeälle piittaamattomuudelle nousee.

– Nyt jo on luvattu kehittää metsäalan paikkatietojärjestelmiä, mutta mitä se auttaa, jos olemassa olevasta tiedosta ei vain välitetä, kuten Hukkajoella tapahtui, Virta pohtii.

– Tämä sama kokoomuksen kuvio on käynyt jo tutuksi: kaunopuheita kyllä riittää mutta missä ovat todelliset teot? En haluaisi oppositiojohtajana joutua kerta toisensa jälkeen peräänkuuluttamaan kokoomukselta johtajuutta, mutta kun kokoomus ei taaskaan pysty vakuuttamaan, niin en voi kuin ihmetellä, missä on hallituspuolueen vastuunkanto. Hallitus ja kokoomus väistävät nyt omaa vastuutaan. Mitä he ovat valmiita tekemään, jos eivät lainsäädäntöä silloin, kun sitä tarvitaan? Virta kysyy.

Erityisen hämmentävää Virran mielestä on se, että jos kerran suojakaistojen jättäminen raakkujokien rantaan on jo vallitseva käytäntö, niin sen vahvistaminen lailla ei pitäisi olla ongelma.

– Vai onko sittenkin niin, että suurimmassa osassa tapauksia metsät hakataan aina joen rantaviivaan saakka, ja lakimuutos tulisi metsäteollisuudelle kalliiksi? Siltä tämä nyt haiskahtaa, koska eikö muuten olisi hyvä ja oikein varmistaa suojakaistojen noudattaminen lain avulla, Virta ihmettelee.

– Suoraan sanottuna vaikuttaa siltä, että Mykkänen kutsui kaverit kahville ja myötäili heitä säilyttääkseen hyvät välit. Näyttää siltä, että metsäyhtiöt saapuivat paikalle valmiiden, yhtiöiden intressien mukaisten ehdotusten kanssa, ja ministeri hyväksyi ne mukisematta, vaikka hänen kuuluisi ilmasto- ja ympäristöministerinä ajatella suomalaisen luonnon eikä metsäteollisuuden yritysten etua, Virta tuikkaa.

Virran mukaan vähintä, mitä ministeri Mykkänen voi nyt tehdä, on kutsua luontojärjestöt ja tutkijat mukaan työryhmään, jossa metsäalan konkreettisia jatkotoimia tarkastellaan.