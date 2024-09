Kiinteistöliiton Indeksitalo 2024: Taloyhtiöiden kustannukset nousseet edelleen tuntuvasti

Kiinteistöliiton vertailussa kustannukset ovat nousseet keskimäärin 4,4 prosenttia edellisvuodesta (vuonna 2023: 2,9 %). Nousu ilman sähköenergiaa oli 6,2 prosenttia (vuonna 2023: 7,1 %). Tontin keskimääräinen kiinteistövero nousi 12,3 prosenttia, kaukolämmön kustannus keskimäärin seitsemän prosenttia, jätehuollon 6,1 ja veden 5,5 prosenttia. Rakennuksen kiinteistöverokustannuskin nousi keskimäärin 3,1 prosenttia. Sen sijaan sähkön vertailukustannus laski 12,5 prosenttia, edellisvuoden 24 prosentin laskun päälle. Kiinteistöliiton vertailu huomioi arvonlisäverokantojen muutokset syyskuusta 2024 alkaen.

Kuntakohtaisten kustannusten muutoksissa on jälleen kerran isoja eroja. Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat 53 kunnassa. Raisiossa ja Hyvinkäällä vertailukustannukset laskivat noin kolme prosenttia.

Vertailun perusteella löytyy kourallinen kaupunkeja, joissa kustannukset joko lievästi laskivat tai nousivat vain korkeintaan prosentin verran. Suurin kustannusnousu on tänä vuonna Vihdissä, noin 17 prosenttia, ja sähköenergian pois laskien jopa noin 19 prosenttia.

Helsinki, Järvenpää, ja Vihti vertailun kalleimmat – Kempele, Mustasaari, Kokkola ja Rauma edullisimmat

Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat tänä vuonna Helsingissä, Järvenpäässä ja Vihdissä. Helsingin vertailukustannukset nousivat jo 4,33:een euroon neliöltä kuukaudessa. Järvenpäässä ja Vihdissä oltiin 4,10 euron lukemissa. Kaikkien 59 vertaillun kaupungin keskiarvo on tänä vuonna 3,38 euroa/m2/kk, jossa nousua edellisvuodesta 15 senttiä neliöltä.

Edullisessa päässä ovat Kempele, Mustasaari, Kokkola ja Rauma. Kempeleessä Indeksitalo-kustannusten summa on tänä vuonna 2,77 euroa neliöltä kuukaudessa. Mustasaaressa ja Kokkolassa vertailulukema on 2,80, ja Raumalla 2,81.

Perheasunnossa vuodessa jo miltei 1700 euron ero kuntakohtaisissa kiinteistökustannuksissa kalleimmasta halvimpaan

Kuntien väliset kustannuserot ovat entisestään kasvaneet kalleimman ja halvimman välillä. Kalleimmassa päässä Helsingissä kuntakohtaisiin kiinteistökuluihin menee 90-neliöisessä perheasunnossa jo noin 4 680 euroa vuodessa, kun taas Kempeleessä riittää noin 2 990 euroa. Nousseiden kustannusten myötä Helsingissä perheasunnossa asuvalle tulee vuodessa lisää maksettavaa yli noin 400 euroa edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuonna nousua oli noin 350 euroa.

Sähköenergia halventunut, mutta sähkön perusmaksut ja siirtohinnat edelleen nousseet

Sähkön vertailukustannus laski vuonna 2024 edelleen runsaat 12 prosenttia. Kustannuksen lasku on sähköenergian 22 prosentin halpenemisen ansiota. Sen sijaan energian perusmaksu on noussut keskimäärin 11 prosenttia, siirron perusmaksu vajaat kaksi prosenttia, siirron verkkohintakin runsaan prosentin keskimäärin. On hyvä muistaa, että vuonna 2022 Indeksitalon kiinteistösähkön vertailukustannus nousi peräti 106 prosenttia, jonka jälkeen vuonna 2023 vertailukustannus laski 24 prosenttia. Näin ollen vuoden 2024 syyskuun Indeksitalon mukainen sähkökustannus on edelleen yli kolmanneksen korkeampi kuin vuoden 2021 syyskuussa.

Jätekustannusten nousu jatkunut nopeana – Sekajäte ja perusmaksut nostaneet kustannuksia, biojäte halventunut

Jätehuollon kustannukset nousivat tänäkin vuonna reippaasti. Vertailukustannukset nousivat keskimäärin 6,1 prosenttia, viimevuotisen 5,9 prosentin jälkeen. Keskimäärin nousua oli eniten sekajätteessä (+6,6 %) ja perusmaksuissa (+6,6 %). Kaupungeista 31 nosti perusmaksuaan, ja yksi kaupunki laski sitä. Biojätteen kohdalla keskimääräinen vertailukustannus laski keskimäärin 4,1 prosenttia. Kartongin ja muovipakkausten vertailukustannus nousi aivan lievästi.

Vesikustannusten nousu kiihtynyt vuonna 2024

Keskimääräinen vesikustannusten nousu nousi tänä vuonna 5,5 prosenttiin, kun vuosi sitten lukema oli 4,2 prosenttia. Kovimmat nousut osuivat nyt Jämsään, Heinolaan ja Lempäälään, joissa kaikissa oltiin reilusti yli 10 prosentin nousussa. Lisäksi 17 kaupungissa vesikustannus nousi 8-11 prosenttia. Raisio oli vesikustannusten poikkeustapaus, sillä siellä vertailulukema laski peräti kahdeksan prosenttia edellisvuodesta.

Vesitaksojen sisällä nousua oli eniten perusmaksussa, 9,4 prosenttia. Hulevesimaksu nousi keskimäärin 6,5 prosenttia, jäteveden käyttömaksu 4 prosenttia ja veden käyttömaksu 3,7 prosenttia.

Kaukolämmön kustannusnousu jatkunut keskimäärin ripeänä

Kaukolämmön keskikustannus nousi vertailussa seitsemän prosenttia viime vuodesta, ja valtaosassa kaupunkeja kaukolämpö selvästi kallistui. Yhdeksässä kunnassa vertailukustannus nousi kaukolämmössä 15 prosenttia tai enemmän, aina 30 prosenttiin saakka. Suurimmat nousut osuivat tällä kertaa Vihtiin (+30 %), Uuteenkaupunkiin (+21 %) ja Varkauteen (+20 %). Hyvinkäällä vertailukustannus laski miltei kuusi prosenttia, ja Lempäälässäkin miltei kaksi prosenttia. Seitsemässä kunnassa kaukolämmön vertailukustannuksen muutos oli nollan pinnassa (-0,7 - 0,7 %). Reilua nousua oli sekä perusmaksussa että energiamaksussa.

Kiinteistöverossa isoja korotuksia

Tontin kiinteistövero nousi tänä vuonna Indeksitalo-kunnissa keskimäärin 12,3 prosenttia. Rakennuksen kiinteistöverossa keskimääräinen nousu oli 3,1 prosenttia. Rakennuksen kiinteistöveron verotusarvoihin tuli valtionvarainministeriön asetuksen perusteella lisäystä jokaiseen rakennukseen 2,1 prosenttia. Neljä vertailukuntaa nosti rakennuksen kiinteistöveroprosenttia. Tontin kiinteistöveroprosentteihin tuli noin 40 prosentin alarajan korotus, mikä tarkoitti tarkasteltuihin kuntiin suurimpaan osaan pakotettua korotusta. Tontin kiinteistöveron kohdalla Riihimäki on ainut Indeksitalo-kunta, jossa kiinteistöverorasitus pieneni tänä vuonna, 10,3 prosenttia edellisvuodesta. Riihimäki leikkasi yleistä maapohjan kiinteistöveroprosenttiaan 1,45 prosentista 1,30 prosenttiin, uudelle alarajalle.

Suurissa kaupungeissa Turussa kaikkein maltillisinta kustannuskehitystä – Helsingissä, Porissa ja Kuopiossa suurimmat nousut

Kymmenen suurimman kaupungin keskimääräinen kustannusnousu oli 4,7 prosenttia edellisvuodesta (2,6 % vuonna 2023). Suurimmat kustannusnousut toteutuivat Helsingissä, Porissa ja Kuopiossa.

Turussa vertailukustannukset pysyivät edellisvuoden tasolla (-0,2 %). Tampereen, Lahden ja Jyväskylän kustannusnousu oli noin kaksi prosenttia kussakin.

Helsingissä kustannusnousu on jatkunut tänäkin vuonna ripeästi. Kasvua on tullut tänä vuonna erityisesti tontin kiinteistöveroon, kaukolämpöön ja vesikustannukseen. Helsingin vertailukustannukset neliötä kohden kuukaudessa nousivat viime vuoden 3,96 eurosta 4,33 euroon.

Suurimmista kaupungeista edullisimmat kustannuslukemat ovat kustannusnousuista huolimatta edelleen Oulussa, Porissa ja Vantaalla. Oulussa kustannukset neliötä kohden ovat kuukaudessa 3,02 euroa. Porissa lukema on 3,13 ja Vantaalla 3,19 euroa. Kaikkien vertailussa mukana olevien 59 kunnan keskiarvo nousi edellisvuoden 3,23 eurosta 3,38 euroon.

Lisätiedot:

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Kiinteistösähkössä vertailukustannukset on laskettu vuodesta 2021 lähtien sähköenergian osalta kaikille kunnille vertailtujen sähkösopimusten keskiarvon mukaisesti, mutta siirtomaksut ovat paikallisen siirtoyhtiön mukaisia. Jätekustannuksiin lisättiin tänä vuonna lasi- ja metalliastiat, muut jätehuollon laskentaoletukset pidettiin edellisvuoden mukaisina. Mahdollisia astiavuokria/elinkaarimaksuja ei ole huomioitu laskennassa. Jätehuollon perusmaksut ovat huomioituina.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2024 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuu hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä.

Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, kaikki yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut (vuonna 2023 kerrostaloyhtiöiden keskimääräiset hoitokulut olivat 5,52 e/m2/kk). Sähkösopimusten muutosten eritahtisuus tuo suurtakin eroa taloyhtiöstä toiseen. Indeksitalo-tiedot on kerätty elokuussa 2024, ja ne koskevat syyskuun tilannetta. Arvonlisäverokannan muutos syyskuusta 2024 alkaen on huomioitu laskelmissa.

Kiinteistöliiton kuntakohtaiset vertailuraportit löytyvät täältä: https://www.kiinteistoliitto.fi/palvelut/tutkimus/saannolliset/indeksitalonraportit/