Jyväskylän yliopisto kehittää uusia ratkaisuja maahanmuuttaneiden yliopistopolkujen sujuvoittamiseksi

Maahanmuuttaneet ovat erityisen aliedustettuina kielellisesti vaativissa ja korkeakoulutusta edellyttävissä asiantuntijatehtävissä. Koulutus- ja työmarkkinoiden eriytymisen pysäyttämiseksi maassa jo olevien maahanmuuttaneiden tavoittaminen korkeakoulutukseen on yhä tärkeämpää. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa halutaankin kehittää uusia ratkaisuja maahanmuuttaneiden yliopistopolkujen sujuvoittamiseksi.

Kehittämistyön tueksi tiedekunnassa on juuri valmistunut sosiaalityön koulutuksen saralta selvitys, jossa tutkimuskoordinaattori Aija Virtanen on tarkastellut maahanmuuttaneiden tavoittamisen, opintoihin pääsyn ja opintojen aikana tarvittavan tuen kysymyksiä. Erityisesti sosiaalityössä on tunnistettu tarve työntekijöiden moninaisuudelle: työntekijöiden toivotaan edustavan väestöpohjaa nykyistä paremmin ja pystyvän siten vastaamaan yhä moninaistuvan asiakaskunnan tarpeisiin. Vaikka selvityksessä on keskitytty yksittäiseen koulutukseen, koulutuksen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden kysymykset koskettavat koko yliopistokenttää; yliopistojen tulee voida reagoida demografiseen kehitykseen ja pystyä huomioimaan yhä moninaisemmilla taustoilla hakeutuvat opiskelijat myös suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa.

Selvityksessä suositetut toimenpiteet kohdistuvat erityisesti opiskelijavalintakäytänteisiin, jotka ovat maahanmuuttaneiden näkökulmasta kielellisesti ulossulkevia. Esimerkiksi valintakokeet vaativat erinomaista suomen kielen taitoa, vaikka yliopistojen hakukelpoisuus ei sitä edellytä. Tämä tulisi ottaa huomioon valintakokeita laadittaessa. Maahanmuuttaneet tarvitsisivatkin myös lisäaikaa valintakokeisiin.

– On kuitenkin tärkeä huomioida, että vain pääsyn esteiden purkaminen ei takaa sitä, että maahanmuuttaneita hakeutuisi sosiaalityön tutkinto-ohjelmiin nykyistä enemmän, vaan vaaditaan myös opiskelijamarkkinoinnin kohdentamista. Samoin tarvitaan opintojen aikaista tukea, jotta maahanmuuttaneiden on myös mahdollista edetä opinnoissaan ja saavuttaa sellaiset valmiudet, että myös työllistyminen kielellisesti vaativiin asiantuntijatehtäviin on mahdollista. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä toivomilleen työurille – kielitaustasta riippumatta, Virtanen tähdentää.

Maahanmuuttaneiden polkujen sujuvoittamiseksi humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa etsitään ratkaisuja avata maahanmuuttaneille oma valintaväylä sosiaalityön koulutukseen. Oma väylä olisi ensimmäinen askel opiskelijavalintakäytänteiden yhdenvertaistamisessa yliopistotasolla, ja se mahdollistaisi tarkoituksenmukaisten kielellisen tuen muotojen rakentamisen osaksi tutkinto-ohjelmaa.

Lisätietoja: Aija Virtanen, aija.virtanen@jyu.fi, +358504306080