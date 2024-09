Takaisinveto: Grillimaisterin naudan ulkofileepihvissä salmonellaa

Lidl vetää myynnistä erän Grillimaisterin 200 gramman naudan ulkofileepihvejä. Tuote-erässä on todettu salmonellaa. Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on 27.8.2024. Tuote on ollut myynnissä kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä.

Tuote: Grillimaisteri mureutettu naudan ulkofileepihvi

Pakkauskoko: 200 g

Viimeinen käyttöpäivä: 27.8.2024

Erätunnus: 670306432397

Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita ja pakastaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.

Salmonella tuhoutuu kuumennettaessa 70 asteeseen. Mikäli liha on kypsennetty ja keittiöhygieniasta huolehdittu, on tartuntavaara hyvin pieni. Tartuntaa epäiltäessä on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/

Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400

Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.