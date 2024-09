Kokoomuksen Sirén: Hallitus tekee useita toimia työperäisen maahanmuuton vauhdittamiseksi

Orpon hallitus edistää työllisyyttä usein eri keinoin. Yksi tärkeä osa hallituksen työllisyyspolitiikan kokonaisuutta on työperäisen maahanmuuton vauhdittaminen.

”Hallitus lisää työnteon kannustimia, parantaa yritysten työllistämismahdollisuuksia ja kehittää työvoimapalveluita. Näiden lisäksi olennainen osa hallituksen työllisyyspolitiikka on työperäisen maahanmuuton vauhdittaminen. Työperäinen maahanmuutto on avainasemassa siinä, että pystymme tulevaisuudessakin luomaan edellytyksiä talouskasvulle ja ylläpitämään hyvinvointiyhteiskuntamme tärkeitä palveluita", Sirén toteaa.

Sirén nostaa hallituksen työperäistä maahanmuuttoa edistävistä toimista esille kansainvälisen rekrytoinnin kehittämisen, johon kohdennettiin panostuksia myös budjettiriihessä.

”Hallitus panostaa kansainväliseen rekrytointiin. Tavoitteena on luoda raamit sille, että kansainvälisen rekrytoinnin prosessit ovat sujuvia ja työnantajia voidaan mahdollisimman hyvin tukea eettisessä kansainvälisessä rekrytoinnissa. Rekrytointia kohdennetaan EU-maiden lisäksi etenkin neljään EU:n ulkopuolelta valittuun kohdemaahan, joita ovat Intia, Brasilia, Vietnam ja Filippiinit. Budjettiriihessä hallitus kohdensi rahoitusta myös kansainvälistä rekrytointia edistävään sopimusperusteiseen yhteistyöhön kaupunkien kanssa. Tällä tavoitellaan sitä, että 1000 uutta työnantajaa pääsisi kansainvälisen rekrytoinnin palveluiden pariin”, Sirén kertoo.

Toisena konkreettisena toimena Sirén nostaa esille hallituksen tavoitteen nopeista käsittelyajoista työperusteisille oleskeluluville.

”Tarkoituksena on, että työperusteisten oleskelulupien käsittelyaika olisi jatkossa enimmillään kuukauden. Erityisosaajien kohdalla tavoitellaan oleskeluluvan saamista pikakaistalla seitsemässä päivässä. Myönteistä on, että työperusteisten oleskelulupien saaminen on jo nyt nopeutunut vuoden takaiseen verrattuna. Ensimmäistä työperusteista oleskelulupaa hakenut sai luvan keskimäärin 24 vuorokaudessa vuoden 2024 elokuussa, kun vuotta aiemmin luku oli 55 vuorokautta. Budjettiriihessä linjattiin, että toimenpiteitä lupakäsittelyn vauhdittamiseksi jatketaan. Lisäksi hallitus kohdensi budjettiriihessä rahoitusta erityisosaajien ja kasvuyrittäjien sujuvan maahantulon ja rekisteröinnin edistämiseen viranomais- ja pankkipalveluiden avauskanavan vahvan tunnistautumisen ympäristössä”, Sirén sanoo.

Sirén nostaa esille myös hallitusohjelman toimet, joilla työperäistä hyväksikäyttöä pyritään määrätietoisesti kitkemään.

”Sujuvan työperäisen maahanmuuton kannalta on aivan olennaista, että työelämässä esiintyviin väärinkäytöksiin pystytään puuttumaan nykyistä tiukemmin. On huolehdittava siitä, että rekrytointikäytännöt ovat asianmukaiset lähtömaasta alkaen ja, että työntekijät tuntevat oikeutensa Suomessa. Väärinkäytösten estämiseksi hallitus tehostaa viranomaisten valvontaa ja tiedonvaihtoa sekä kiristää merkittävästi väärinkäytöksistä määrättäviä rangaistuksia. Kiskonta työelämässä säädetään rangaistavaksi siten, että törkeän tekomuodon rangaistusminimi on vankeusrangaistus”, Sirén päättää.