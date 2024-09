Tampereen yliopistossa kehitetty teknologia Suunnon tuotteisiin

Suunto oy ja Tampereen yliopisto ovat tehneet yhteistyötä syksystä 2023 lähtien, kun fysiikan professori Esa Räsäsen vetämä laskennallisen fysiikan tutkimusryhmä julkaisi uuden menetelmän, jolla voi määrittää fysiologisia kynnysarvoja sykevälien ominaisuuksista ilman laktaatti- tai hengityskaasumittauksia.

Tutkimus julkaistiin Frontiers in Physiology -lehdessä ja siitä uutisoitiin laajasti. Nyt menetelmä on Suunnon ZoneSense-teknologian perustana. Se on käytössä useissa Suunnon kelloissa reaaliaikaisena mittauksena sekä lisäksi saatavilla kaikille Suunnon kellon omistajille Suunto-sovelluksessa, kun treenataan sykevyön kanssa.

– ZoneSense on mullistava edistysaskel urheilijoille, jotka haluavat optimoida harjoittelunsa. MoniCardin kehittämän huipputeknologian avulla avaamme uusia ovia kestävyystreenissä, sanoo Janne Kallio, Suunnon digitaalisen ekosysteemin johtaja.

Myös yliopistolle innovaatio on merkittävä saavutus.

– Innovaatio on hyvä esimerkki Tampereen yliopiston monitieteisen tutkimuksen kulttuurista ja määrätietoisista panostuksista tutkimuksen vaikuttavuuteen startup-toiminnan kautta, toteaa Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

Teknologia hyödyntää sykevälianalyysia edistyksellisesti

Kestävyystreenissä jokaisen harjoituksen oikea intensiteetti on tärkeää optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Perinteisesti urheilijoiden on ollut vaikeaa seurata harjoituksen intensiteettiä tarkasti. Testausprotokollat kuten laktaatti- tai hengityskaasumittaukset ovat epäkäytännöllisiä päivittäisessä käytössä. Uusi teknologia vastaa näihin haasteisiin hyödyntämällä kehittynyttä sykevälianalyysiä harjoituksen aikana.

– Sykevälisarjan ominaisuudet yhdistetään metabolisiin tiloihin kuten aerobisiin ja anaerobisiin kynnysarvoihin, mikä mahdollistaa urheilijoille rasitustasonsa ja intensiteettinsä tarkan mittaamisen ilman henkilökohtaista kalibrointia tai ulkoisia testejä, selvittää MoniCardin toimitusjohtajana toimiva Räsänen.

Suunnon ja MoniCardin kumppanuus on merkittävä askel eteenpäin urheiluanalytiikassa.

– Suunto on ensimmäinen yritys, joka ottaa tutkimuksemme käyttöön, ja yhteistyö on ollut erittäin innostavaa ja rakentavaa. Tämä on merkittävä askel eteenpäin urheilukellojen sykeanalytiikan kehittämisessä ja tuo ison hyödyn kuluttajille, sanovat fysiikan väitöskirjatutkijat Matias Kanniainen ja Teemu Pukkila, jotka kuuluvat MoniCardin perustajiin.

MoniCardi oy perustettiin Tampereen yliopiston spin-off -yrityksenä huhtikuussa 2024, Business Finlandin rahoittaman R2B-kaupallistamishankkeen "MoniCardi - Monitoring of Cardiac Health Made Simple" seurauksena. Yrityksen taustalla on fysiikan yksikön Quantum Control and Dynamics tutkimusryhmä, joka kehittää laskennallisia menetelmiä kompleksisten signaalien kuten sydänsähkökäyrien analysointiin. Analytiikkaa hyödynnetään urheilusovellusten lisäksi sydänriskien ja -sairauksien tunnistamisessa ja ennakoinnissa. Taustalla olevista poikkitieteellisistä tutkimuksista mm. äkkikuolemariskin määrittämisessä on uutisoitu runsaasti eri medioissa.

– Tavoitteena on tuoda nämä menetelmät mahdollisimman ripeästi ja laajasti potilaiden ja kuluttajien käyttöön. Olemme saaneet tälle polulle merkittävää tukea mm. Business Finlandilta, Business Tampereelta sekä SPARK-verkostolta. Oleellista on ollut Tampereen yliopiston tutkimus- ja innovaatiopalveluiden jatkuva tuki ja kannustus, josta voimme yliopiston tutkijoina olla ylpeitä ja kiitollisia, toteaa Räsänen.