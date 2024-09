Monilahjakkaan Juho Hollon elämä yksissä kansissa

Monilahjakas Juho Hollo (1885–1967) oli aikansa kulttuurivaikuttaja monella saralla. Hän oli paitsi kasvatustieteen professori, myös suomentaja, kriitikko ja esseisti. Suomentajana hän teki valtavan uran ja käänsi lähes 200 kirjaa 16 kielestä, joukossa monia maailmankirjallisuuden klassikoita.

Kasvatusajattelijana Hollo oli aikaansa edellä. Hän puhui mielikuvituksen tärkeydestä tunne-elämän kehittäjänä, ja huumorista oleellisena osana kasvatusta. Elämään jäi ajatus kasvatuksesta kasvamaan saattamisena.

Eero Ojanen on filosofian tohtori, filosofi ja kirjailija. Timo Jantunen on opettaja ja tietokirjailija. He ovat kirjoittaneet yhdessä aikaisemmin teoksen Zacharias Topelius: Suomalaisten satusetä (Avain 2022).

teos: Neron tie. J. A. Hollon elämä

kirjailija: Eero Ojanen ja Timo Jantunen

kustantaja: Avain

ISBN: 9789523045491

ilmestymispäivä: 26.9.2024