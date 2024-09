Vihreät esittää sote-palveluihin merkittäviä uudistuksia

Puheenjohtaja Sofia Virran mukaan ohjelma tulee toimimaan puolueen sote-politiikan ohjenuorana, kun katseet kääntyvät kohti kevättä ja kunta- sekä aluevaaleja.

– Vihreät haluavat varmistaa, että tässä maassa jokainen saa apua, hoitoa ja turvaa silloin kun sitä tarvitsee. Se edellyttää riittävää määrää osaavaa henkilöstöä ja sitä, että he saavat tehdä työtään uupumatta. Sairauksien hoidon rinnalla on katse käännettävä nykyistä vahvemmin myös väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen - on tehtävä toimia, jotta suomalaiset voisivat voida paremmin ja elää nykyistä terveempinä. Se olisi paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti järkevää. Virta kiteyttää.

– Petteri Orpon hallituksen päätökset vaikeuttavat suomalaisten avun saamista terveyskeskuksissa tai sosiaalihuollossa, eikä hallitus selvästi arvosta alan ammattilaisia aina hoitajista sosiaalityöntekijöihin. Vaikuttaakin siltä, että hallitukselta puuttuu tahto rakentaa julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita. Vihreät sen sijaan haluavat tehdä politiikkaa, jolla varmistetaan, että synnytykset ovat turvallisia ja arvokas vanhuus mahdollinen jokaiselle. Me haluamme tehdä politiikkaa, jonka myötä jokainen tässä maassa saa hoitoa iästä, asuinpaikasta tai tulotasosta riippumatta. Se on mahdollista. Hyvinvointialueille pitää vain nyt antaa työrauha ja asiantuntijoiden näkemyksiin pohjaten lähteä kehittämään nykyistä sotemallia paremmaksi sen romuttamisen sijaan , Virta lisää.

Vihreiden tavoitteena on vaikuttavuusperusteinen sote-palvelujärjestelmä, jossa palvelut kohdennetaan oikein ja tarpeen mukaan niitä tarvitseville ja hoidon jatkuvuuteen perustuen. Ohjelman yksi keskeisistä ratkaisuista onkin moniammatillinen omatiimimalli, jossa työskentelee lääkärin lisäksi esim sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja, fysioterapeutti, jossa asiakas saa hoidon tutulta ja pysyvältä tiimiltä.

– Mallista on hyviä kokemuksia niin ammattilaisten, palvelunkäyttäjien kuin resurssien kohdentumisen näkökulmasta. Omatiimimalli tukee hoidon jatkuvuutta ja varmistaa, että jokainen asiakas saa kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä hoitoa. Tämä on olennainen osa toimivaa ja inhimillistä sote-järjestelmää, kertoo sotepe-työryhmän puheenjohtaja ja aluevaltuutettu Heidi Aaltonen.

Ohjelmassa painotetaan ennaltaehkäisevän työn merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen resursointia on tulee parantaa, jotta ihmiset saisivat apua jo varhaisessa vaiheessa.

– Ennaltaehkäisevä työ on avainasemassa terveyserojen kaventamisessa. Meidän on tuettava ihmisiä ennen kuin ongelmat kasvavat liian suuriksi. Hallituksen Sote-järjestöiltä leikkaaminen on suoraan leikkaamista ennaltaehkäisystä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä esimerkiksi lastensuojelutyöstä sekä vanhemmuuden tuesta ja siksi vaadimme ohjelmassamme sote-järjestöille riittävää rahoitusta, Virta linjaa.

– Tämä koskee myös alan ammattilaisia ja henkilöstöä, heidän hyvinvoinnistaan huolehtimista. On selvää, että meidän tulee arvostaa sotepe-ammattilaisia ja myös näyttää se, ettei jälleen vedetä mattoja jalkojen alta, kun pääministeri vihjailee, että julkisen alan palkkojen ei saa antaa liikaa nousta, erikoissairaanhoidossa esihenkilönä itsekin toimiva Aaltonen toteaa.

Koko Vihreiden sosiaali- terveys- ja pelastustoimiohjelman voi lukea täältä: https://www.vihreat.fi/ohjelmat/vihrea-sosiaali-terveys-ja-pelastustoimiohjelma/