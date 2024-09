Yrittäjägallup: Pk-yritysten taloudelliset vaikeudet näkyvät vastuullisuusajattelussa

Vastuullisuusajattelun huomioiminen pk-yritysten toiminnassa on tuoreen Yrittäjägallupin mukaan hieman vähentynyt. Vastuullisuusajattelun toiminnassaan huomioivien määrä on nyt 74 prosenttia vastaajista. Osuus on pudonnut vuodesta 2022 seitsemän prosenttiyksikköä.

– Yritysten on hyvä muistaa, että asiakkaat, työntekijät ja sidosryhmät odottavat vastuullisuutta. Se on oikein mutta se on myös tärkeää koko arvoketjulle. Se avaa myös liiketoimintamahdollisuuksia ja luo kilpailuetua, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Vastuullisuusajattelu on vahvimmillaan yli kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä (84 prosenttia) sekä toimialoista teollisuudessa (84 prosenttia) sekä kaupassa (79 prosenttia). Alueellisesti vastuullisuusajattelua on vähiten pääkaupunkiseudulla (62 prosenttia).

Yrittäjägallupiin vastasi 14.–26. elokuuta 1 112 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

PK-yritykset haluavat olla hyviä yrityskansalaisia

Yrittäjägallupin vastaajille vastuullisuusajattelu tarkoittaa useimmiten sitä, että noudatetaan lakeja ja sopimuksia (78 prosenttia), maksetaan veroja yhteiskunnalle (78 prosenttia), palvellaan hyvin asiakkaita (75 prosenttia), kannetaan vastuuta ympäristöstä (62 prosenttia) ja huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista (59 prosenttia).

Osuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kahdessa vuodessa. Suurin nousu on ollut henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisessa, joka on kasvanut yhdeksän prosenttiyksikköä. Yli kymmenen henkeä työllistävillä tämä on tärkein vastuullisuusajattelun muoto (93 prosenttia). Teollisuudessa on selvästi eniten erilaisia vastuullisuustekoja.

– Pk-yritykset haluavat olla hyviä yrityskansalaisia. Lakien ja sopimusten noudattaminen, verojen maksaminen ja asiakkaiden hyvä palvelu ovat monelle keskeisimpiä tapoja toimia vastuullisesti, toimitusjohtaja Pentikäinen toteaa.

– Tärkeiksi nousevat myös vastuu ympäristöstä ja henkilöstön hyvinvoinnista sekä liiketoiminnan kannattavuus. Tämä kertoo siitä, että pk-yritykset ja yrittävät näkevät vastuullisuustyön eri ulottuvuudet: ympäristön, talouden ja ihmiset.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 122 pk-yritysten edustajaa 14.−26.8.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.