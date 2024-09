Pääekonomisti: Elokuu ei tuonut vielä myönteisiä työllisyysuutisia

Tilastokeskuksen mukaan elokuussa oli työllisenä 2 617 000 henkeä eli 46 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömänä oli 217 000 henkeä eli 22 000 viimevuotista enemmän.

”Elokuu ei tuonut suurta muutosta työmarkkinoiden yleiskuvaan. Parhaimmillaankin voidaan sanoa, että työllisyyden heikkenemisvaihe on lähestymässä loppua. Merkkejä tilanteen paranemisesta ei vielä ole. Taloudessa ei ole nähty selkeää myönteistä suhdannekäännettä, vaikka sellaista on odotettu pitkään ja kiihkeästi”, sanoo Appelqvist.

Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille oli elokuussa 76,5 prosenttia. Perinteisempi 15–74-vuotiaiden trendilukema oli 72,1 prosenttia. Työllisyysasteet ovat tippuneet noin kaksi prosenttiyksikköä vuoden 2022 huipputasoista. Työttömyysasteen trendi pysyi elokuussa ennallaan 8,3 prosentissa.

”Työttömyyden osalta aletaan todennäköisesti olla lähellä huippua, mutta työttömyyden paluu lähtötasolle tulee kestämään pitkään. Kun työttömyys nousee näin korkealle, ei tilanne korjaannu hetkessä Suomen työmarkkinoilla”, toteaa Appelqvist.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan uusia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuussa reilusti alle puolet viime vuoden tasosta. Kokonaisuudessaan elokuussa oli avoimena 54 300 työpaikkaa, mikä on 60 100 vähemmän kuin vuosi sitten.

”Avoimia työpaikkoja koskeviin tilastoihin on viime aikoina liittynyt tuotannollisia epäselvyyksiä, mikä on vaikeuttanut ekonomistien mahdollisuutta arvioida työllisyyden suuntaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että työvoiman kysyntä on edelleen erittäin heikkoa, eikä myönteisiä uutisia työttömyydestä kannata siten odotella vielä vähään aikaan”, arvioi Appelqvist.