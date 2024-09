Opiskelurauhaa! -mielenosoitus Senaatintorilla 25.9.

Julkaisuvapaa: heti

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) järjestää Opiskelurauhaa! -mielenosoituksen 25.9. yhdessä kuuden järjestäjäkumppanin kanssa. Kumppaneiden lisäksi mielenosoituksella on 60 tukijaa. Mielenosoitusta järjestämässä tai tukemassa on Suomen kaikki 13 ylioppilaskuntaa, 4 opiskelijakuntaa ja 50 opiskelijajärjestöä. Nämä ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat yhteenlaskettuna edustavat yli 180 000 opiskelijaa.

”Mielenosoituksessa vaadimme rauhaa keskittyä opiskeluun. Suomen tulevaisuus ei voi perustua mihinkään muuhun kuin osaamiseen eli opiskelijoihin. Nyt meidän opiskelijoiden aika sekä voimavarat menevät talous- ja mielenterveyshuolien kanssa kamppailuun. Tähän tahdomme nyt tarjota ratkaisut”, HYYn hallituksen puheenjohtaja Antti Kaijansinkko tiivistää mielenosoituksen ydinviestin.

Opiskelijoiden sosiaaliturvaan on tehty massiivisia leikkauksia, eikä opiskeleminen pelkällä opintorahalla ole mahdollista. Leikkauksia esimerkiksi opintotukikuukausien ja opintorahan määrään on tehty useampaan otteeseen viimeisen 10 vuoden aikana. Nykyjärjestely pakottaa opiskelijat velkaantumaan ja käymään töissä opintojen ohella, jolloin valmistuminen viivästyy. Suomalaisten nuorten osaamis- ja koulutustaso on jo nyt kääntynyt laskuun.

Ratkaisut:

Opintotukikuukausien määrää palautetaan 64 tukikuukauteen

Opiskelijat saavat asumislisää myös kesäkuukausina

Opintotuen asumislisässä huomioidaan asumiskustannusten alueelliset erot

Samalla kun opiskelijoiden sosiaaliturvasta leikataan, opintolainaa opiskelijat saavat tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Opiskelijat ovat myös tällä hetkellä suurimmissa veloissa kuin koskaan. Korkeakouluun hakevalle opiskelu ei näyttäydykään enää omaan tulevaisuuteen panostamista, vaan kohtuuttoman taloudellisen riskin ottamiselta.

Ratkaisut:

Korkoavustuksen ehtoja lievennetään

Opintolainalle asetetaan korkosuoja

Opintolainahyvityksen maksimimäärää nostetaan

Otetaan käyttöön vuosittainen opintolainahyvitys

Kutsumme median edustajat paikalle mielenosoitukseen klo 12.30 alkaen ja keskustelemaan opiskelijoiden tilanteesta. Paikan päällä kommentteja ja haastatteluita antavat esimerkiksi HYYn hallituksen jäsenet. Heidät tunnistaa vaaleanpunaisesta HYY-paidasta.

Mielenosoituksen kumppanit:

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)

Opiskelijakunta Helga

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)

Mielenosoituksen aikataulu:

12.30 Kokoontuminen Senaatintorille

13.30 Kulkue lähtee kohti Eduskuntataloa

14.30 Ohjelma alkaa Eduskuntatalolla (puheita, musiikkiesitys & runonlausunta)

16.00 Mielenosoitus päättyy

Kulkueen reitti:

Senaatintori > Aleksanterinkatu > Mannerheimintie > Eduskuntatalo.

Tarkemmat tiedot mielenosoituksesta, ratkaisuista ja lista tukijoista mielenosoituksen nettisivuilla: https://hyy.fi/fi/ylioppilaskunta/hyy-vaikuttaa/opiskelurauhaa/

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Antti Kaijansinkko

HYYn hallituksen puheenjohtaja

050 475 1280

antti.kaijansinkko@hyy.fi

Mikko Kymäläinen

HYYn pääsihteeri

040 081 6426

mikko.kymalainen@hyy.fi