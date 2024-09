Hiskinpolun alue yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi Pyhäjärvellä

Parkonneva avautuu avoimena aapasuona ja on tunnelmaltaan rauhallinen ja erämainen, jota kelokot ja metsäsaarekkeet elävöittävät. Parkonnevan suolakeudella on edustavia luontotyyppejä ja keskivaateliasta kasvillisuutta. Alueella on merkitystä myös ympärivuotisena retkeilyalueena. Retkeilijöiden käyttöön on rakennettu luontopolku, jonka 1,1 km pitkät pitkospuut kulkevat aavan suomaiseman yli Parkonnevan keskellä sijaitsevaan Varissaareen, jossa on retkeilijöiden vapaassa käytössä oleva taukokota "Onninkota". Maanomistajat halusivat suojella alueen kunnianosoituksena esivanhempiensa työlle.

Suojelualueen perustamisen mahdollisti Helmi-ohjelman rahoitus.