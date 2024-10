Timo Miettisen tietokirja Demokratian aika esittää uuden tulkinnan modernin kansanvallan kriisistä

Demokratia käy puolustustaistelua usealla rintamalla. Globaalisti sitä haastavat autoritaariset hallinnot ja kaipuu vahvojen johtajien aikaan. Populismin nousun myötä demokratia näyttää menettäneen teränsä: se ei enää näyttäydy maailmaa muuttavana voimana, ja perinteiseltä politiikalta puuttuvat keinot sen elävöittämiseksi. Timo Miettinen pureutuu demokratian haasteisiin uudessa tietokirjassaan Demokratian aika, joka ilmestyy ja on arvosteluvapaa perjantaina 4.10.

Demokratian ytimessä on avoimuus tulevaisuudelle

Demokratia on keskeinen käsite nykypäivän politiikassa, mutta sen historia jää usein hämärän peittoon. Demokratian historia on totuttu liittämään tapahtumiin ja instituutioihin, kuten vallankumouksiin, parlamentteihin ja äänioikeuden laajentamiseen. Demokratian aika haastaa tämän käsityksen. Se esittää demokratian ajallisena ideana, jonka ytimessä on ajatus historian avoimuudesta: maailma on ihmisten tekemä ja muokattavissa.

Nykyään tätä avoimuutta haastavat muun muassa populistinen nostalgia ja ajatus historian päättymisestä liberaaliin demokratiaan. Autoritaariset hallinnot käyttävät menneisyyttä oikeuttaakseen oman uhriasemansa.

”Kirjoitin tämän kirjan, sillä halusin ymmärtää paremmin omaa poliittista kulttuuriamme, ennen kaikkea kokemusta ajan katoamisesta: demokratia ei näytä enää yhdistyvän kykyyn muuttaa maailmaa ja kuvitella uusia, parempia tulevaisuuksia. Sen ovat korvanneet populistinen nostalgia, liberalismin historiattomuus sekä autoritaarisille hallinnoille tyypillinen tapa käyttää historiaa uhriaseman rakentamiseen”, Miettinen sanoo.

Historia inhimillisen toiminnan ja kamppailun kenttänä

Kirjan keskiössä on poliittisen ajattelun muutos 1500-luvulta lähtien, jolloin historiasta tuli inhimillisen toiminnan ja poliittisen kamppailun alue. Nykyajan "kulttuurisodat" ovat jatkumoa historiallisille kiistoille, joissa demokratia määritteli itseään suhteessa ajan ja historian luonteeseen.

"Kirjassa esitän, miten moderni demokratia on muotoutunut suhteessa eri käsityksiin historian kulusta ja tulevaisuudesta. Kriisit, kumoukset ja usko edistykseen ovat aina olleet demokratian ytimessä", Miettinen sanoo.

Miltä näyttää demokratian tulevaisuus?

Demokratian aika kysyy, mitä demokratiaan olennaisesti kuuluva usko tulevaisuuden avoimuuteen vaatii tänä päivänä. Tarvitaanko toivoa ja uskoa edistykseen, vai pikemminkin kykyä historian muistamiseen?

Miettisen mukaan demokratian ytimessä on historiaa koskeva ymmärrys, johon kuuluu kyky tunnistaa ja vaalia menneisyyteen kuuluvaa ainutkertaisuutta. Kirja esittää kysymyksen, voiko tuo ainutkertaisuus toimia edelleen poliittisen uudistumisen lähteenä.

"Demokratia tarvitsee luottamusta ja oikeudenmukaisuutta, mutta myös aikaa. Historiaa koskevalla ymmärryksellä on ollut keskeinen asema demokratian muotoutumisessa. Keskeinen kysymys tänään on, pystymmekö hyödyntämään tuota historiaa myös uusien tulevaisuuksien kuvittelemiseen."

Kirja julkaistaan myös e- ja äänikirjana Timo Miettisen itsensä lukemana.

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323