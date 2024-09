Viikon 40 päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Viikon 40 päällystyskohteena olevia teitä:

Valtatie 2 Jalasjoentie – Pirkanmaan raja, Loimaa

Valtatie 8 Söörmarkku – Lamppi, Pori

Valtatie 11 Kullaa – Pirkanmaan raja, Ulvila, työt loppuun

Kantatie 52 Perniö – Perniön asema, Salo

Seututie 110 Paimionjoki – Tammisilta, Paimio

Yhdystie 2351 Halikko – Hajala, Salo

Yhdystie 2140 Pitkäjärvi – Peipohja, Kokemäki

Yhdystie 2442 Siltatie, Ulvila

Yhdystie 12804 Risteentie, Kokemäki

Rampit 22073 Torttila, Harjavalta

Kiertoliittymä 22439 Paraisten kiertoliittymä, Parainen

Muita rakenteenparantamis- ja päällystystä valmistelevia töitä:

Yhdystie 2255 Riihikoski

Yhdystie 2262 Karhula – Mellilä, Loimaa

Yhdystie 12607 Karhula – Loimaa

Jalankulku- ja pyöräilyväylä 72255 Riihikosken keskusta

Päällystys- ja rakenteenparantamistöiden lisäksi käynnissä on pienempimuotoisia päällysteen paikkaustöitä muun muassa Kemiössä maanteillä 1835 ja 183, Salossa kantatiellä 52 ja Perniössä erinäisissä kohteissa.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan. Paraisten kiertoliittymän ja Torttilan ramppien päällystys tehdään kuitenkin yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen. Päällystyskohteilla liikenteenohjaus on toteutettu saattoautolla. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Tietyömaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi. Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydät Liikennetilanne-palvelusta.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777 & tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824