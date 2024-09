Hesburgerin ikonisin hampurilainen saa viimein kauan kaivatun kasvisversion – taustalla pihvin uusi innovaatio

Kasvisversiota Hesburgerin tunnetuimmasta ja kaikkien aikojen suosituimmasta tuotteesta, Kerroshampurilaisesta, on toivottu jo pitkään, ja Hesburger on käyttänyt sen tuotekehitykseen kauan aikaa. Tähän mennessä hampurilaista ei ole kuitenkaan pistetty kysynnästä huolimatta myyntiin.

Tilanne kuitenkin muuttui tänä kesänä, kun Hesburger oivalsi viimein oikeanlaisen reseptin VEKE®-kasviskerroshampurilaiseen.

”Yksinkertaisesti maistamalla saimme vihdoin lopputuloksen, johon olemme todella tyytyväisiä. Uskomme, että tässä on se oikea Kerroshampurilaisen kasvisversio, ja se tulee valloittamaan suomalaiset”, Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela sanoo.

VEKE®-kasviskerroshampurilaisen täytteet kurkku- ja paprikamajoneesia myöden ovat täysin samat kuin Kerroshampurilaisessa. Ainoastaan lihapihvit vaihdetaan tuotetta valmistaessa kasvisversioihin. VEKE®-kasviskerroksen pihvit valmistuvat Hesburgerin omassa Kaarinan tehtaassa. VEKE®-kasvispihveille on haettu myös patenttia.

”Tuotekehitysmatkaa voi kuvailla seikkailuksi. Tästä kasvispihvistä on matkan varrella tehty useita eri koeversioita. Maun lisäksi kasvispihvin rakenne on ollut tärkeässä roolissa. Olemme olleet aiemmin lähellä täyttä kymppiä, mutta maku ja suutuntuma eivät ole kuitenkaan olleet ihan sitä mitä pitää. Lopputuotteen pitää maistua ja tuntua Hesburgerin Kerroshampurilaiselle”, Hesburgerin tuotekehittäjä Eemeli Harinen kertoo.

Osoitus Hesburgerin uskosta uuden pihvireseptin vetovoimaan on se, että jatkossa myös Hesburgerin VEKE®-juustokasvishampurilaisen pihvit vaihtuvat uusiin VEKE®-kasvispihveihin.

Piristysruiske vuoden 2030 tavoitteelle

Hesburger aloitti vuonna 2019 kunniahimoisen tavoitteen ”Tavoitteena puolet lihatonta – 2030”. Tavoite koskee lihattomien tuotteiden kappalemääräistä osuutta kaikista myydyistä suolaisista vakiovalikoiman tuotteista ranskanperunoita lukuun ottamatta. Hesburger uskoo VEKE®-kasviskerroshampurilaisen toimivan tavoitteen merkittävänä edistäjänä.

”Tuote on suunnattu seka- ja kasvissyöjille sekä myös lihansyöjille, jotka eivät ole aikaisemmin innostuneet kasvisruoasta. Uskomme aidosti siihen, että tässä on viimein tuote, jonka lihansyöjäkin voisi valita. Eräs maistoryhmässä toiminut jäsen, joka ei yleensä syö kasvisruokaa, totesi muun muassa näin: ”Tämä on todella hyvää. Tämän voisin ostaa. Voisin syödä tätä uudelleen ja uudelleen”, Eemeli Harinen kertoo.

VEKE®-kasviskerroshampurilainen on myynnissä Hesburger-ravintoloissa kautta maan.

VEKE®-kasvispihvi sisältää: Vesi, SOIJA (22 %), rypsiöljy, kasvikuidut (bambu, herne), stabilointiaine (metyyliselluloosa), aromit, suola, mallasuute, muunnettu peruna tärkkelys (E1442), sokeri, dekstroosi, värit (karamellisoitu sokeri, punajuurijauhe), tomaattijauhe.