Kokoomuksen varapuheenjohtaja Partanen Vihreiden vaihtoehdosta: Suomella ei ole varaa Virran vasemmistolaiseen talouspolitiikkaan

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen mukaan hallitus ei aio ryhtyä tekemään vasemmistolaista talouspolitiikkaa.



”Vaihtoehtobudjettinsa mukaan Vihreät sopeuttaisivat julkista taloutta vain miljardin menoleikkauksilla, kahden miljardin veronkiristyksillä ja jättämällä loput ennustettua nopeamman talouskasvun varaan. Tämä Vihreiden asenne on juuri se syy, miksi julkinen talous on päässyt rempalleen. He tuudittautuvat ajatukseen, että ennusteita nopeampi talouskasvu hoitaa velkaantumisen. Mantraa on käytetty tekosyynä välttää sopeutukset ja talouden uudistukset. Tähän Suomella ei ole varaa”, Partanen sanoo.



Partasen mukaan kokoomuksen ja vihreiden ero näkyi selkeästi viime kesän rajalakiäänestyksessä.



”Kaikkein paljastavinta vihreiden aatteesta oli äänestäminen rajalakia vastaan. Hallitukselle suomalaisten turvallisuus on ensisijaista, siitä emme tule tinkimään”, Partanen toteaa.



Partasen mukaan Vihreiden kasvutoimet eivät juuri eroa vasemmistoliiton vastaavista.



”Näin paljon talouskasvuun luottavalla puolueella luulisi olevan pitkä lista jykeviä kasvutoimia – mutta ei. Päinvastoin Vihreät ovat esittäneet jopa talouskasvua suoraan hidastavia veronkiristyksiä. Muiden vasemmistopuolueiden kanssa Vihreät ovat valmiita jopa puolen miljardin yritysverojen kiristyksiin. Vihreiden talouspolitiikan pintaa raaputtamalla alta paljastuu tulipunainen ydin”, Partanen sanoo.



”Vaihtoehtobudjettikin lepää kyseenalaisten oletusten varassa. 100 miljoonan euron osalta Vihreät nojaa vanhaan tuttuun taikaseinään, eli harmaaseen talouteen. Hallituksella ei ole varaa laskea hyvinvointipalveluiden tulevaisuutta pelkän epärealististen säästötoiveiden varaan”, Partanen sanoo.



Partanen muistuttaa Vihreitä siitä, että 9 miljardin sopeutus on vähimmäistaso, josta Vihreät ovat todella kaukana.

”Pääministeri oli kohtelias sanoessaan, ettei muista vihreiden vaihtoehdon sisältöä. Sellaista ei voi muistaa, mitä ei koskaan ole julkaistu. Vihreät eivät koskaan ole esittäneet vaihtoehtoa yhdeksän miljardin sopeutukselle”, Partanen huomauttaa.