Aluehallitus vastasi arviointikertomukseen ja päätti esittää tytäryhtiöiden tavoitteita aluevaltuustolle

Viime vuoden arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota muun muassa hoitoon pääsyn tavoitteisiin ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen jonotilanteeseen. Aluehallitun vastauksesta ilmenee, että aikuisten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus on viime vuodesta parantunut. Selvitystyön pohjalta laadittu hoidonporrastus perustason palveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä on käynnistynyt hyvin. Myös digitaalisesti tuettu, systemaattinen hoidon tarpeen arviointi on otettu peruspalveluissa käyttöön. Psykiatrisen kotisairaalan toimintamalli käynnistyy vuoden lopulla.

Arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota myös sairauspoissaolojen kasvuun. Tukipalveluissa ja pelastuspalveluissa sairauspoissaoloprosentti on laskenut kuluvana vuonna. Hyvinvointialueella on tehty useita toimenpiteitä uudelleensijoitusten edistämiseksi. Esihenkilöille on myös aloitettu työkyvyn johtamisen koulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäväalueella hanke, jonka tavoitteena on ennalta ehkäistä työkyvyn heikkenemistä.

Yhtiöiden tavoitteissa myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys

Aluehallitus hyväksyi osaltaan tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2025 ja päätti toimittaa ne aluevaltuuston käsiteltäväksi. Tuomi Logistiikalle ja Keiturin Sotelle ei ole asetettu euromääräistä tulostavoitetta, vaan hyöty saadaan erityisesti tuotteiden ja palvelujen hintojen avulla. Kaikille tytäryhtiöille asetetaan myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden tavoitteita.

Sydänsairaalan kustannusraamissa käytetään tavoitekustannusmallia, jolloin talousraamista poiketessa yhtiö maksaa itse osan ylityksestä ja hyötyy vastaavasti raamin alituksesta. Sydänsairaalan tulostavoite on miljoona euroa. Coxan tavoitteista esitettiin uusi muutettu päätösesitys, jonka mukaan kustannusraamin sisällä toteutuu hoitotakuu, tulostavoite on neljä miljoonaa euroa eikä tavoitekustannusmallia sovelleta.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös elokuun talouden ja toiminnan kuukausikatsauksen. Hyvinvointialueen tammi-elokuun tulos on toteutunut 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempana. Hyvinvointialueen ennustetaan kuitenkin tekevän alijäämää 69,2 miljoonaa euroa. Toimintamenot ovat ylittymässä pääasiassa ostopalvelujen vuoksi.

Aluehallitus hyväksyi asiat esittelijän esityksen mukaisesti.