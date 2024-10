Suomen ensimmäiseksi musiikkiteatterin professoriksi J. Martina Roos

Musiikkiteatterin professoriksi Taideyliopistoon on valittu näyttämöilmaisun lehtori J. Martina Roos. Tehtävä on Suomessa ainutlaatuinen, sillä musiikkiteatterin alalla ei ole koskaan aiemmin ollut omaa professuuria.

Tehtävän perustamisen tavoitteena on auttaa ratkaisemaan alan osaajapulaa ja monipuolistaa musiikkiteatterin ammattilaisten osaamista.

”Professuuri edistää kotimaisen musiikkiteatterin kehittämistä, mikä on ollut jo pitkään tavoitteenamme. Musiikkiteatterin esiintyjistä ja tekijöistä on Suomessa pula, joten koulutuksen vahvistaminen on myös vastaus kentän tarpeeseen”, sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.

Viisivuotinen musiikkiteatterin professuuri sijoittuu Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun. Uuden professuurin mahdollistaa Waldemar von Frenckellin säätiöltä saatu viisivuotinen rahoitus.

J. Martina Roos on monipuolinen taiteilija, joka on toiminut niin näyttelijänä, laulajana, ohjaajana kuin opettajana. Roosin valinnassa painoivat erityisesti hänen laaja kokemuksensa sekä valmius kehittää musiikkiteatteria taiteenalana.

”Roosilla on erittäin monipuolinen kokemus musiikkiteatterista ja musikaalista. Hänellä on myös laajat ammatilliset verkostot sekä kotimaassa että kansainvälisesti, sekä vahva pedagoginen näkemys, joten hän on oikea henkilö luotsaamaan kehittyvää taiteenalaa”, Teatterikorkeakoulun dekaani Otso Huopaniemi perustelee.

J. Martina Roos ottaa tehtävän vastaan innolla ja kuvailee sitä ”järjettömän kiehtovaksi haasteeksi”.

”Musiikkiteatteri taiteenlajina vaatii monen taidon syvällistä osaamista. Monimuotoisuus ja kokeilevuus ovat välttämättömiä edellytyksiä tälle osaamiselle, kuten myös opetuksen tinkimätön ammattimaisuus. Kun kokemus yhdistetään taiteelliseen intohimoon, saadaan yhdessä aikaan asioita, joista emme osanneet edes uneksia”, Roos sanoo.

Maisteriohjelman perustamista selvitetään

Taideyliopistossa selvitetään parhaillaan Pacius-säätiön tuella Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian yhteisen musiikkiteatterin maisteriohjelman käynnistämisen edellytyksiä. Selvityshanke on loppusuoralla ja päätös maisteriohjelman perustamisesta tehdään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Yksi musiikkiteatterin professorin tehtävistä on osallistua maisteriohjelman suunnittelemiseen ja toteuttamiseen, mikäli se perustetaan.

Tähän saakka musiikkiteatteriopintoja on tarjottu suosittuna sivuainekokonaisuutena, johon on osallistunut niin Sibelius-Akatemian kuin Teatterikorkeakoulun opiskelijoita.

J. Martina Roosin nimitti tehtävään Taideyliopiston rehtori Teatterikorkeakoulun dekaanin esityksestä. Hän siirtyy tehtävään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian laulumusiikin aineryhmän lehtorin tehtävästä ja aloittaa tehtävässään mahdollisimman pian.