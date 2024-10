Kutsu medialle: Mikä on vuoden 2025 kantava tekoälyteema?

Aika: Perjantaina 4.10.2024 klo 14.00–15.00

Paikka: Stream

Vuosi 2024 on luovan tekoälyn läpimurtovuosi, sanoo tekoälyasiantuntija Immo Salo. Työn supervoimaksi ovat tulleet tekoälyapulaiset Copilot ja Gemini. Sisällön kuluttamisessa, tiivistämisessä, muokkaamisessa ja tuottamisessa auttavat lisäksi ChatGPT ja Claude.

Edellä lueteltuja tekoälyapureja sekä Poen, Perplexityn, Bonairo Appin toimintaa Immo Salo selostaa uudessa kirjassaan Luova tekoäly työn supervoimana. Teoksessa käsitellään myös kuvien, videoiden sekä äänen ja musiikin tuottamista tekoälyn avulla ja niiden tekemistä tukevia ohjelmistoja.

“Tekoäly ei korvaa ihmistyötä kokonaan, vaan täydentää ja tehostaa sitä. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen on välttämätöntä. Tulevaisuuden ammatit painottuvat aloille, joilla ihmisen ja tekoälyn sekä automaation yhteistyö on keskeistä. Tulevaisuudessa viihdetyön merkitys, eli työ, jonka keskiössä on ihmisyys ja inhimillinen vuorovaikutus, kasvaa”, sanoo Immo Salo

Immo Salo arvioi vuoden 2025 kantavan tekoälyteeman olevan sen, miten tekoälyn varaan rakentuvia prosesseja yrityksissä automatisoidaan.

Tilaisuudessa luodaan silmäys siihen, missä tilanteessa olemme tekoälyn kanssa tällä hetkellä ja mitä on tulossa seuraavaksi. Lisäksi keskustellaan siitä, miten voimme hyödyntää tekoälyä omassa työssämme ja organisaatiossamme parhaalla mahdollisella tavalla.

“Jokainen muutos alkaa askeleella, ja kirjani on auttamassa ensimmäisten ottamisessa. Tiedon valtatielle oli vaikea sukeltaa avaamatta internetselainta tai kokeilematta hakukonetta. Sama pätee tekoälyvallankumoukseen”, sanoo Salo.

Immo Salolla on yli 20 vuoden kokemus digitalisaatiokoulutusten pitämisestä yrityksille ja yliopistoille. Salo on kirjoittanut kuusi tietokirjaa, jotka käsittelevät tekoälyä, big dataa, pilvipalveluita ja analytiikkaa. Hän on pitänyt tekoälykoulutuksia sekä Suomessa että Ruotsissa. Immo Salo on ollut sarjayrittäjänä vuodesta 2006, ja hän toimii tällä hetkellä luovaan tekoälyyn erikoistuneen Bonairo Oy:n toimitusjohtajana.

Ilmoittautumiset: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/kirjakulma-nain-valjastat-tekoalyn-tyosi-supervoimaksi-4102024?variant=50119136248139

Lisätietoa kirjasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/luova-tekoaly-tyon-supervoimana?variant=47598101168459

