Rakentamisen uusi standardi – Pihla Group asetti vähähiilisen lasin vakioksi ikkunaan

Pihla Group (Brändit Pihla, Tiivi ja PihlaPRO) on tunnistanut oman toimintansa suurimmat hiilidioksidipäästöjen aiheuttajat ja avattavan ikkunan valmistus on siinä kärkipäässä. Avattava ikkuna on myös Suomen suosituin ikkunatyyppi, joten vähähiilisen lasin asettaminen vakioksi avattavaan ikkunaan (tavalliset 4 mm ja 6 mm Float-lasit) laskee merkittävästi rakentamisen hiilidioksidipäästöjä. Pihla Groupin käyttämän AGC:n valmistaman vähähiilisen lasin kierrätysaste on yli 50 prosenttia.

”Erityisesti rakennusliikkeet ovat kiinnostuneet kierrätettyjen materiaalien positiivisista vaikutuksista rakennuksen hiilijalanjälkeen. Tarve aidosti kierrätetystä, ns. post-consumer-materiaalista, lisääntyy koko ajan.”, kertoo Pihla Groupin Teknologiajohtaja Timo Nissinen.

Vähähiilisen lasin valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyä jätelasia

Lasivalmistaja AGC keskittyy vähähiilisen lasin tuotannossa kokonaisvaltaisesti vastuullisiin raaka-ainehankintoihin sekä optimoituihin tuotanto- ja kuljetusprosesseihin. Vähähiilisen lasin valmistuksessa hyödynnetään kierrätettyä jätelasia, joka päätyisi muuten matalamman jalostusasteen kierrätystuotteeksi, esimerkiksi vaahtolasiksi tai jätteeksi. Myös Pihla Groupin tuotannossa ikkunoihin leikatusta vähähiilisestä lasista syntynyttä leikkuujätettä noudetaan tehtailta ja viedään takaisin kiertoon vähähiilisen lasin valmistamista varten. Vähähiilisessä lasissa kierrätyslasin määrä on merkittävästi yli 50 % ja vähähiilisen lasin hiilijalanjälki on noin 40 % pienempi tavalliseen Float-lasiin verrattuna.

AGC:n mukaan vähähiilisessä lasissa hyödynnetään raaka-aineena jätelasin ja hiekan lisäksi soodatuhkaa, joka alentaa lasin pääraaka-aineen hiekan sulamispistettä ja tällöin energiaa lasin valmistukseen kuluu huomattavasti vähemmän. Vähähiilinen lasi valmistetaan käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Pihla Group kehittää ikkuna- ja ovituotteitaan jatkuvasti tukemaan entistäkin paremmin vähähiilistä rakentamista.

Lasi ja alumiini ratkaisevat kokonaisuuden

Pihla Group on valinnut käyttää vakioratkaisuna tuotteissaan alumiinia, jonka päästökerroin on merkittävästi pienempi kuin eurooppalainen keskiarvo. Alumiinin valmistusprosessi kuluttaa reilusti energiaa, joten aurinko-, vesi- ja tuulivoimalla valmistetun alumiinin hiilijalanjälki on pienempi tavalliseen alumiiniin verrattuna. Vakioalumiinin sijasta Pihla Groupin (Pihla ja PihlaPRO) tuotteisiin voi valita myös vähähiilisen kierrätetyn alumiinin, jonka hiilijalanjälki on vieläkin pienempi. Vähähiilisen kierrätetyn alumiinin käyttäminen säästää luontoa ja kierrätetty alumiini käyttää vain 5 % uuden alumiinin tuottamiseen käytettävästä energiamäärästä.

Vähähiilisen lasin käyttäminen avattavan ikkunan ulkolasina tarkoittaa, että kolmannes ikkunan laseista on vähähiilisiä eli hiilijalanjälki on noin 16 % pienempi. Kun avattavan ikkunan alumiiniosat valitaan vähähiilisellä kierrätetyllä alumiinilla valmistettavaksi, niin vähentävä vaikutus hiilijalanjälkeen on 32 % yhdessä vähähiilisen lasin kanssa. Luvut perustuvat Pihla Groupin EPD-laskelmiin.

Pihla Group haluaa toimia alan suunnannäyttäjänä alan muille toimijoille vähähiilisen rakentamisen edistäjänä. Yhdessä sidosryhmien kanssa Pihla Group haluaa rakentaa parempaa ja kestävää huomista.