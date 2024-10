Teoksen uusissa lastenkirjoissa käsitellään ajankohtaisia teemoja: lumettomia talvia, robotteja ja sodan uhkaa

Teoksen uusissa lastenkirjoissa ei kaihdeta painavia, ajankohtaisia aiheita.

Mirkka Eskosen kirjoittama ja kuvittama Talvipuutarhurit kertoo pienen pupun ja maailman epäsuhdasta talven tulon kynnyksellä. Pupun turkki muuttuu kauniin valkoiseksi ja hohtaa upeana synkässä syysmetsässä. Mutta kauneudella on varjopuolensa: nälkäinen kettu ja valpas pöllö hoksaavat hänet helposti piiloista, jotka ovat tähän asti tuntuneet turvallisilta.

Viimein saapuvat talvipuutarhurit, jotka saavat metsän kukkimaan valkoisena. Kun lumikukat satavat maahan lumisateena, pieni pupu on jälleen turvassa.

"Halusin tehdä kirjan ensilumesta ja siitä miten se muuttaa maiseman. Lämpenevän ilmaston aiheuttamat lumettomat talvet olivat yksi sysäys tarinalle: Talvipuutarhurit ovat myöhässä", Eskonen kertoo.

Kirja on kuvitettu taianomaisin puupiirroksin. Eskonen kertoo, että tarinaa ja kuvitusta inspiroi japaninkielinen ilmaisu sakura fubuki, joka tarkoittaa "kirsikankukkien lumimyrskyä".

"Se tarkoittaa sitä vaihetta kirsikankukkien kukinnassa, jossa terälehdet lopulta irtoavat tuulen mukana. Sen myötä lumikukat puhkesivat tarinassa lumisateeseen."

Ajankohtainen on myös Linda Bondestamin kirjoittama ja kuvittama lastenkirja Hopi Hopi – reippan robotin tarina (Chop Chop. En tapper jordbos berättelse, Förlaget 2024, suom. Päivi Koivisto).

Kirja kertoo pienestä robotista, joka on ohjelmoitu auttamaan ihmistä. "Työt odottavat, hopi hopi", tehtaanjohtaja hoputtaa työntekijöitään samalla kun esittelee heille uuden robottityökaverin. "Hopi Hopi – sen täytyy olla minä", tuumii reipas pikku robotti.

Siinä missä ihmiset väsyvät, Hopi Hopi ei nuku, ei syö, ei tarvitse edes kahvitaukoa. Pian tehtaan ihmistyöntekijöitä ei tarvita ollenkaan, sillä robotti hoitaa kaikkien työt. Mutta ajan kuluessa Hopi Hopikin jää yhä tehokkaampien robottiversioiden jalkoihin.

Robottien, automaation ja tekoälyn nopea kehitys johtaa levottomuuksiin, jotka kärjistyvät täysimittaiseksi sodaksi. Lopulta räjähtää pommien pommi, joka muuttaa kaiken sokaisevan valkoiseksi. Bondestamin tarina on rajuudestaan huolimatta toiveikas: pitkän talven jälkeen Maapallolle versoo jälleen uusi elämä.

Tarinaa tukevat Bondestamin upeat, pastelliväreissä hehkuvat, yksityiskohtia pursuilevat kuvitukset.

Mirkka Eskonen on kuvittaja, joka on valmistunut Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta. Eskosen kuvittamia kirjoja on valittu Vuoden kauneimpien kirjojen kokoelmaan ja Rudolf Koivu -palkinnon finalistiksi.

Linda Bondestam on kuvittanut kymmeniä lastenkirjoja. Hänet on palkittu mm. Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjapalkinnolla, ja palkintoehdokkuuksia hän on saanut lukuisia niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

