Romanialaistaustainen korruptiotutkija ja valtiotieteilijä palkitaan Oikeusvaltiopäivänä 24.10.2024

Oikeusvaltiopäivä on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma, joka kokoaa yhteen kotimaisia ja kansainvälisiä kehitysyhteistyön ja oikeusvaltion huippuasiantuntijoita julkiselta sektorilta, kansalaisjärjestöistä sekä korkeakouluista keskustelemaan oikeusvaltiotyön onnistumisista ja haasteista. Tapahtumaan voi osallistua rekisteröitymällä Oikeusvaltiokeskuksen verkkosivuilla.

Helsingin yliopiston Oikeusvaltiokeskus ja Leo Mechelin säätiö palkitsevat vuosittain Oikeusvaltiopäivän yhteydessä erityisen ansioituneen oikeusvaltion puolestapuhujan Leo Mechelin -mitalilla, ja ohjelmassa kuullaan palkitun Leo Mechelin -juhlaluento.

Vuoden 2024 Leo Mechelin -juhlaluennoitsija on kansainvälisesti arvostettu hyvän hallinnon ja politiikan tutkija, italialaisen LUISS-yliopiston professori sekä European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS) -tutkimuslaitoksen johtaja Alina Mungiu-Pippidi. Pitkän akateemisen uransa ohella professori Mungiu-Pippidi on toiminut lukuisissa asiantuntijatehtävissä Euroopan unionin eri toimielimissä, ja hänen suosituksiaan hyvän hallinnon kehittämiseksi on huomioitu lukuisissa maissa.

Hänen teoksensa The Quest for Good Governance (Cambridge University Press, 2015) pohtii, miten jotkut yhteiskunnat onnistuvat kitkemään korruptiota niin, että sitä ilmenee vain satunnaisesti, kun taas toiset yhteiskunnat pysyvät järjestelmällisesti korruptoituneina. Miten yhteiskunnat saavuttavat pisteen, jossa integriteetti on normi ja korruptio on poikkeus julkishallinnossa ja yhteisiä resursseja jaettaessa?

Mungiu-Pippidin viimeisin monografia Europe’s Burden: Promoting Good Governance across borders (Cambridge University Press, 2020) tarkastelee sitä, miksi Euroopan unionin lukuisat hyvään hallintoon ja korruptiontorjuntaan keskittyneet toimet eivät ole saavuttaneet toivottuja tuloksia etenkään EU:n ulkosuhteissa.

Leo Mechelin -juhlaluennon lisäksi Oikeusvaltiopäivän paneelikeskusteluissa tarkastellaan vahvojen instituutioiden ja oikeusvaltiollisuuden suhdetta sekä toimivia korruptiontorjuntakeinoja. Panelistit ovat hyvän hallinnon, korruptiontorjunnan ja kehitysyhteistyön kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita ja asiantuntijoita. Paneelikeskustelut juontaa Ylen ulkomaantoimituksen päällikkö Krista Taubert.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteyteen vuonna 2021 perustettu Oikeusvaltiokeskus tukee kehittyvien maiden oikeusvaltiokehitystä. Toimintaa rahoitetaan muun muassa ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Lisätietoja:

Iko Raatikainen, projektisuunnittelija

Oikeusvaltiokeskus

https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/oikeusvaltiokeskus

iko.raatikainen@helsinki.fi

+358 50 346 5549