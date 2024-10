Kysely: suhdannenäkymät parantuneet, Lappi yhä muuta maata positiivisempi

Edelliseen vuoteen verrattuna yritysten liikevaihto oli lokakuun Kauppakamarikyselyssä kasvanut 35 prosentilla vastaajista. Vastaava osuus oli toukokuussa alle 29 prosenttia, eli kesä ja syksy näyttäisivät sujuneet paremmin kuin alkuvuosi.

”Kuluvan vuoden mittaan on kotimaisessa talouskeskustelussa toisteltu analyysiä, jonka mukaan Suomen talous on suhdannekuopan pohjalla, mutta kasvu käynnistyy pian. Toistaiseksi myönteisestä kehityksestä silti on ollut niukasti merkkejä, ja välillä usko on ollut koetuksella. Kauppakamarien suhdannekysely tukee tulkintaa siitä, että nousu kuopan pohjalta on vihdoin alkanut”, toteaa Keskuskauppakamarin Jukka Appelqvist.

Lapin alueella alkuvuosi 2024 oli muuta maata parempi: 43,1 prosenttia vastaajista raportoi liikevaihdon kasvusta. Tulevaisuuteen suhtaudutaan kuitenkin hieman pessimistisemmin, sillä 47,5 prosenttia lappilaisista yrityksistä arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan ja 22,6 prosenttia ennustaa sen laskevan. Koko maassa laskua odotti 15,4 prosenttia.

“En olisi Lapin tuloksista yhtään huolissaan. Matkailun hyvä talvi on alkamassa, ja rakennussektorin tulevaisuus näyttää positiiviselta niin matkailurakentamisen kuin kotitalouksien ostovoiman kasvaessa”, vastaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Tilauskantatilanne hieman kohentunut

Tilauskantatilanne puolestaan oli koko maassa edelleen haasteellinen suurella osalla vastaajista. Tilanne on silti parempi kuin toukokuussa.

Myös odotukset tilauskannan tulevasta kehityksestä ovat kohentuneet. Lokakuun kyselyssä 26,7 prosenttia vastaajista ennakoi tilauskantansa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden jaksolla. Laskua odotti 22,3 prosenttia vastaajista.

Lapissa 23,1 prosenttia yrityksistä odotti tilauskannan kasvua seuraavien kuuden kuukauden aikana, kun taas laskua odotti 10,8 prosenttia.

”Vastaajien omalla toimialallaan vallitsevia tunnelmia on vaikea edelleenkään kuvata riemukkaiksi, mutta tilanne on silti parempi kuin edeltävissä kyselyissä”, sanoo Appelqvist.

Lappi pysyy myönteisenä

Optimistisiksi tunnelmia luonnehtivien vastaajien osuus oli noussut koko maassa hieman yli 21 prosenttiin toukokuun 17,4 prosentista.

Lapissa optimistiseksi tilanteen arvioi peräti 35,4 prosenttia vastaajista, mikä on selvästi enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Vaikka optimismi on hieman laskenut toukokuun vastaavasta kyselystä, Lapin näkymät ovat edelleen huomattavasti muuta maata positiivisemmat.

“Näyttäisi siltä, että Lapin ja muun Suomen tulevaisuusnäkymät alkavat pikkuhiljaa lähentyä toisiaan. Muualla Suomessa tunnelma piristyy, ja Lapissa hieman tasoittuu realistiselle tasolle. On kuitenkin huomionarvioista, että Lappi on edelleen niin liiketoiminnan odotuksissa kuin realisoituneissa liikevaihtoeuroissa muuta maata huomattavan paljon positiivisemmassa tilanteessa,” toteaa Ansala.

Kauppakamarien kysely tehtiin 24.-26.9.2024 ja siihen vastasi 1460 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Lapista kyselyyn vastasi 65 yritystä. Lapin vastaajat koostuvat tasapuolisesti teollisuuden, palveluiden, kaupan ja rakentamisen alan yrityksistä.