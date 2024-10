Wihurin rahasto tukee Uuden Ilmailumuseon toteuttamista

Suomen Ilmailumuseosäätiö on käynnistänyt keväällä 2024 Uusi Ilmailumuseo -hankkeen, jonka tavoitteena on rakentaa ilmailun valtakunnalliselle vastuumuseolle uudet tilat Vantaan Aviapoliksen ytimeen. Museon on määrä avautua vuoden 2027 aikana. Uusi Ilmailumuseo on käyntikohde, joka kutsuu kaikki oivaltamaan ja viihtymään. Museon ydinnäyttely avaa ilmailua kiinnostavalla ja yllättävälläkin tavalla.

- ­Tavoitteena on luoda uuden museon näyttelyistä pelillinen, tarinallinen elämys, joka puhuttelee erityisesti museon kohderyhmänä nuoria ja lapsiperheitä, ilmailun ammattilaisia ja harrastajia unohtamatta, kuvailee Uusi Ilmailumuseo -hankkeen näyttelytuottaja Meiju Pax.

Wihurin rahastolta saatu tuki mahdollistaa Uuden Ilmailumuseon näyttelyiden ja yleisötilojen hankesuunnittelun käynnistämisen. Näyttelyiden ja yleisötilojen hankesuunnittelu toteutetaan yhdessä rakennushankkeen hankekehityksen kanssa kuluvan ja ensi vuoden aikana.



- Uusi Ilmailumuseo tarvitsee tukijoita. Museomme on suuren uudistuksen edessä, johon tarvitaan merkittävä rahoitus. Erityisesti näyttelyiden ja museopalveluiden osalta rahoitus on vielä pääosin avoinna. Tämä Wihurin rahaston tuki on meille ensimmäinen suurempi yksityinen rahoitus ja se antaa positiivista signaalia myös muista vastaavista rahoituksista tulevaisuudessa. Haluamme kiittää Jenny ja Antti Wihurin rahastoa ilmailun kulttuuriperinnön säilyttämisen ja esittämisen edistämiseksi tehdystä päätöksestä, summaa Suomen Ilmailumuseosäätiön toimitusjohtaja Pia Illikainen.

Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa rakennetaan Suomen Ilmailumuseolle uudet toimitilat Vantaan Aviapolikseen. Suomen Ilmailumuseosäätiö on saanut hankkeelle valtiolta yhteensä 8 511 000 euron investointiavustuspäätöksen. Noin 20 miljoonan euron hankkeen loppuosa katetaan pääosin yksityisellä rahoituksella. Uusi Ilmailumuseo avautuu yleisölle vuoden 2027 aikana. Uusi museo tavoittaa vuosittain yli 100.000 kävijää.

Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. LÄHDE LENTOON!