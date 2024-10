Ruoan hinta vaihtelee postinumeron mukaan – miksi saman kahvin hinnassa on 125 % vaihtelua?

Lidl ottaa käyttöön 20 prosentin alennuksen punalappuihin 1.10.2024 13:41:28 EEST | Tiedote

Punalaputettujen tuotteiden osto on valtavirtaistunut ja on nykyisin arkipäivää. Lidl laittaa tuotteet alennukseen poikkeuksellisen aikaisin: monien kylmätuotteiden kohdalla jo kuusi päivää ennakkoon tai kuivatuotteen kohdalla jopa monta kuukautta ennakkoon. Lokakuun alusta alkaen näiden tuotteiden alennus on ensin 20 prosenttia, ja osa tuotteista saa viimeisenä myyntipäivänä 50 prosentin alennuksen.