Yrittäjägallup: Yrittäjien tyytyväisyys hallitusta kohtaan laskenut edelleen

Yrittäjien tyytyväisyys hallituspohjaan ja hallituksen toimintaan laskivat molemmat kolme prosenttiyksikköä elokuusta syyskuuhun.

Tuoreessa Yrittäjägallupissa 42 prosenttia pk-yrittäjistä on nyt tyytyväisiä hallituksen toimintaan ja 50 prosenttia hallituspohjaan. Vielä huhtikuussa 59 prosenttia yrittäjistä oli tyytyväisiä hallituksen toimintaan ja 62 prosenttia tyytyväisiä hallituspohjaan.

– Yrittäjät ovat edelleen varsin tyytyväisiä hallitukseen, mutta erityisesti veropäätökset – arvonlisäveron korotus sekä kotitalousvähennyksen leikkaus – harmittavat monia, koska ne vaikeuttavat yritystoimintaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tulkitsee.

– Myös sote-alalla on paljon pettyneitä yrittäjiä. Taustalla näkyvät Soteri-rekisterin jatkuvat pulmat ja hyvinvointialueet, jotka ovat vähentäneet ostopalveluita, mikä on ajanut yrittäjiä ahtaalle, Pentikäinen jatkaa.

– Yrittäjät odottavat väkevämpiä kasvutoimia ja vauhtia myös normien purkuun. Näistä on ollut paljon puhetta mutta vähän tekoja.

Yrittäjägallupiin vastasi 25.9.–1.10.2024 aikana 1 154 mikro- ja pk-yritysten edustajaa. Vastaajista 45 prosenttia oli yksinyrittäjiä.

Tyytyväisyys oppositioon ei ole noussut

Tyytyväisyys opposition toimintaa kohtaan ei ole kuitenkaan kasvanut. Se on edelleen merkittävästi alhaisempaa kuin tyytyväisyys hallitukseen. Yrittäjägallupin vastaajista 13 prosenttia on tyytyväisiä opposition toimintaan.

Tyytyväisimpiä hallitusta kohtaan ovat yli viisi henkilöä työllistävät ja rakennusalalla toimivat. Vähiten tyytyväisiä on yksinyrittäjien, naisyrittäjien ja asiantuntijapalveluiden parissa.

Oppositioon tyytyväisimpiä ovat nuoret ja itäsuomalaiset yrittäjät.

Kokoomus yhä selvästi suosituin puolue

Kokoomus on edelleen ylivoimaisesti suosituin yrittäjäpuolue. Sen kannatus oli syyskuun Yrittäjägallupissa 38 prosenttia. Kannatus on kuitenkin laskussa, kesäkuussa se oli 43 prosenttia.

Toiseksi suosituin yrittäjäpuolue on perussuomalaiset (12 prosenttia), jonka kannatus on pysynyt ennallaan. Keskusta on kolmas (9 prosenttia). Keskustan yrittäjäkannatus on noussut kesän aikana kaksi prosenttiyksikköä.

Kokoomuksen kannatus nousee, kun yrityskoko kasvaa. Keskustan yrittäjäkannatus korostuu teollisuudessa, Pohjois-Suomessa ja yli 60-vuotiaiden yrittäjien parissa sekä vihreiden yksinyrittäjien ja pääkaupunkiseudulla toimivien yrittäjien keskuudessa.

Naisyrittäjien parissa Sdp on kokoomuksen jälkeen toiseksi suosituin puolue. Keskusta ja vihreät ovat kuitenkin aivan Sdp:n tuntumassa.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin

Yrittäjien Verianilla teettämään tutkimukseen vastasi 1 154 pk-yritysten edustajaa 25.9.−1.10.2024. Tutkimustulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätiedot: Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944