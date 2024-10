Sakkoja yritysjohdolle autonostimien tarkastusten laiminlyönnistä

Tuomio liittyi yhtiön laiminlyönteihin suorittaa autonostimille sekä vuosittaisia että perusteellisia määräaikaistarkastuksia useamman vuoden ajalta. Vastaajat myönsivät laiminlyönnit, paitsi yhden vuoden osalta, jolloin he katsoivat, että määräaikaistarkastukset oli tehty, mutta heillä ei ollut esittää tarkastuspöytäkirjoja väitetyiksi tehdyistä tarkastuksista. Vastaajat katsoivat virheekseen sen, etteivät olleet sopineet keskenään, kumpi on vastuussa määräaikaistarkastuksista.

Autonostimien tarkastukset tehtävä ajallaan ja pöytäkirjat oltava saatavilla

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että toimitusjohtajalla on asemansa perusteella ollut velvollisuus huolehtia siitä, että autonostimien vuosittaiset määräaikaistarkastukset tehdään asianmukaisesti, perusteellisesti ja ajallaan. Sen vuoden osalta, jolta ei ollut esittää tarkastuspöytäkirjoja, käräjäoikeus katsoin, että väite joidenkin nostimien tarkastamisesta kyseiseltä vuodelta oli jäänyt ainoastaan hallituksen puheenjohtajan muistikuvien ja väitteen varaan. Käräjäoikeus totesi, että asiaa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että tarkastuspöytäkirja on yrityksen toimipaikassa nähtävillä. Nyt ei näin ollut, eikä tarkastuspöytäkirjaa ollut toimitettu myöhemminkään poliisille, syyttäjälle tai tuomioistuimelle.

Käräjäoikeus tuomitsi yritykselle syyttäjän vaatiman suuruisen yhteisösakon

Perusteluina yhteisösakolle ja sen määrälle käräjäoikeus totesi muun muassa, että yrityksen toimialana on autojen korjaus ja nostimet ovat keskeisessä asemassa yrityksen liiketoiminnassa. Laiminlyömällä tarkastukset yritys on laiminlyönyt työntekijöiden turvallisuudesta huolehtimisen. Laiminlyönti ei ollut vähäinen, koska laiminlyönnit olivat jatkuneet vuodesta 2014. Määräaikaistarkastukset on tehty vasta aluehallintoviraston kehotusten jälkeen. Yrityksellä oli aiemmin vakituinen määräaikaishuoltojen tekijä, ja tämän huoltoyhtiön lopettaessa toiminnan määräaikaishuoltojen tilaaminen oli unohtunut. Syynä tähän oli muun muassa se, että yrityksellä oli paljon töitä, jolloin tarkastukset olivat jääneet asianmukaisesti vuosittain suorittamatta.

Yritys määrättiin menettämään rikoksella saatu hyöty valtiolle

Käräjäoikeus tuomitsi yrityksen menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2 669 euroa. Hyötyvaatimus perustui siihen etuun, jonka yritys oli saanut laiminlyömällä vuosittaiset määräaikaistarkastukset. Yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja molemmat hyväksyivät haastehakemuksen mukaisen laskelman rikoshyödystä. Rikoshyöty oli aiheutunut siitä, että vuosittaisia määräaikaistarkastuksia ei ollut asianmukaisesti suoritettu.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomio 24/134528 asiassa R 24/291. Tuomio on lainvoimainen.