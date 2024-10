Pohjoismaiset lapsettomuusjärjestöt ovat huolissaan syntyvyydestä: “Nuoret eivät tiedä tarpeeksi hedelmällisyydestä”

Nuorilla on liian vähän tietoa hedelmällisyydestä. Pohjoismaisista nuorista vain 12 prosenttia on tietoisia siitä, että hedelmällisyys laskee iän myötä. Tiedot selviävät pohjoismaisten lapsettomuusjärjestöjen kattojärjestön Fertility Europen FActs!-hedelmällisyystietoisuuspelin alustavista tuloksista.

Pohjoismaissa lasten ja nuorten peruskoulutuksessa on vuosikymmenten ajan keskitytty ehkäisy- ja seksitautiopetukseen ja jätetty hedelmällisyystiedon osuus vähälle tai kokonaan pois.

Pohjoismainen tahattoman lapsettomuuden The Nordic Fertily Network -yhteistyöverkosto vaatii, että Pohjoismaat sisällyttävät hedelmällisyystiedon keskeiseksi osaksi nuorten koulutusta.

Suomen syntyvyys Pohjoismaiden matalin

Syntyvyys on laskussa kaikissa Pohjoismaissa. Verkoston lapsettomuusjärjestöt Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Islannissa tunnistavat, että hedelmällisyystietoisuus on välttämätöntä lisääntyvän lapsettomuuden ehkäisemiseksi. Nuoret tarvitsevat hedelmällisyystietoa tehdäkseen valintoja, joiden avulla voivat säilyttää hedelmällisyytensä ja mahdollistaa lapsitoiveensa sen ollessa ajankohtaista.

“Suomessa on Pohjoismaiden matalin syntyvyys. Suomen kokonaisuushedelmällisyysluku on ennätysalhainen 1,25. On ensisijaisen tärkeää viedä nuorille tietoa hedelmällisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Toivomme, että kukaan ei joudu kohtaamaan tahatonta lapsettomuutta siksi, että hänellä ei ole ollut tietoa hedelmällisyydestä”, Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio sanoo.

Järjestöt myös vaativat, että Pohjoismaiden terveysviranomaiset ottavat asian vakavasti. Järjestöt ovat erittäin huolissaan syntyvyydestä ja ovat valmiita auttamaan nuorten hedelmällisyystiedon lisäämisessä.

The Nordic Fertily Network -verkosto