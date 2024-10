”Hallitus oikealla asialla, mutta silmäsairaiden asema uhkaa heikentyä” – NÄE ry pelkää tervesilmäisten tulvaa silmälääkäreitä ruuhkauttamaan

Silmäterveyttä edistävä NÄE ry on huolissaan hallituksen tämänpäiväisen Kela-korvauksia nostavan päätöksen vaikutuksista. ”Kun suuremman Kela-korvauksen voi käyttää kuka tahansa tervesilmäinen uuden silmälasireseptin hankkimiseen silmälääkäriltä, häviäjiä ovat silmäsairaat, joiden jo ennestään laittoman pitkät hoitojonot vain pahenevat entisestään”, varoittaa NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast. Tastilla on myös ratkaisu: ”Nyt pitää samanaikaisesti toimeenpanna ammattihenkilöasetuksen pykälän 16 poistaminen, kuten hallitus on viisaasti jo aiemmin päättänyt”. Pykälä 16 pakottaa silmälääkärien asiakkaaksi mm. kaikki tervesilmäiset, jos heidän silmiään on joskus leikattu.