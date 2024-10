Sofia Virta: Nuorten naisten painostaminen perheen perustamiseen ei ratkaise Suomen syntyvyysongelmaa

Virta huomauttaa, että vaikka ajatus esityksen taustalla on hyvä, lisäisi se toteutuessaan nuorten naisten paineita sekä sukupuolten epätasa-arvoa tilanteessa, jossa naiset jäävät jo nyt jälkeen ura- ja palkkakehityksessä perheen perustamisen vuoksi.



– On totta, että alhainen syntyvyys on Suomessa aito ongelma. Sitä pitäisi kuitenkin lähteä ratkomaan yhteiskunnan rakenteita ja normeja haastamalla, ei painostamalla. Tässä paketissa, johon tämä esitys kuuluu, on mukana paljon hyviä keinoja. Kannustin lasten saamiseen ei sekään itsessään ole ongelma, mutta asetettu ikäraja on, Virta toteaa.

Virta muistuttaa, ettei tämän kaltainen esitys huomioi riittävällä tasolla ihmisten yksilöllisiä tarpeita ja haasteita, mitä tulee esimerkiksi kykyyn saada biologisia lapsia. Virta toivookin, että tämä näkökulma otetaan huomioon esityksen lähtiessä jatkovalmisteluun.

– On paljon heitä, jotka eivät voi tulla raskaaksi, vaikka haluaisivat. Lisäksi moni alle 30-vuotias ei yksinkertaisesti ole elämässään sellaisessa paikassa, että perheen perustaminen olisi mahdollista, vaikka siihen tahtoa olisikin, eikä monia niistä haasteista ratkaista rahalla, Virta toteaa.