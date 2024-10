Oma Häme avasi ikäihmisille lyhytaikaisen yhteisöllisen asumisyksikön Hämeenlinnaan – Forssasta jo hyviä tuloksia

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on käynnistänyt syksyn aikana uudenlaisen palvelumallin, jossa ikäihmisille tarjotaan lyhytaikaista yhteisöllistä asumista. Kotia kohti -pilotti alkoi elokuussa Forssan KuntoTyyki-yksikössä, ja syyskuun lopussa Oma Häme laajensi toimintaa myös Hämeenlinnaan, KuntoHelmi-yksikköön. Molemmissa yksiköissä asiakaspaikkoja on 10, Hämeenlinnassa paikkojen määrä on tarkoitus nostaa myöhemmin 22:een.

Forssan pilotista on jo saatu hyviä tuloksia ensimmäisen kuukauden aikana: Kuntotyykistä kotiutettiin viisi asiakasta, joista kolmella alkoi kotihoidon arviointi- ja kuntoutusjakso. Kaikki kotiutuneet asiakkaat pääsivät omaan kotiin. KuntoTyyki-yksikön käyttöaste nousi syyskuussa 94 prosenttiin. Oma Häme perusti uuden Kotia Kohti -yksikön myös Hämeenlinnan Tuulokseen, koska tavoitteena on tarjota laajemmin lyhytaikaista yhteisöllistä asumista ikäihmisille.

Asteittainen siirtyminen kohti itsenäisempää asumista

Kotia kohti -pilotti tarjoaa kotihoidon palveluja lyhytaikaisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä. Palvelu on suunnattu erityisesti ikäihmisille, joiden toimintakyky on sairaalahoidon jälkeen heikentynyt, mutta jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Palvelua voivat käyttää esimerkiksi kuntoutus- ja arviointiasiakkaat, sairaalasta kotiutuvat asiakkaat ja gerontologisen sosiaalityön asiakkaat. Uusi asumismalli mahdollistaa asiakkaan asteittaisen siirtymisen kohti itsenäisempää asumista joko omassa kodissaan tai muussa sopivassa palvelussa.

– Pilotin tavoitteena on vastata kevyempien palvelujen tarpeeseen. Aiemmin monia ikäihmisiä on sijoitettu ympärivuorokautiseen hoivaan, vaikka heidän tarpeensa olisi ollut vähäisempää. Kotia kohti -malli on jo osoittautunut toimivaksi muilla hyvinvointialueilla, joten odotamme sen tuovan myös Kanta-Hämeessä asiakkaille sopivampia palveluja ja helpotusta hoitoketjujen ruuhkautumiseen, kertoo kotihoidon lähijohtaja Emilia Ilkka.

Pilotteja testataan aluksi puoli vuotta

Kotia kohti -pilottia testataan Forssassa ja Hämeenlinnassa puoli vuotta, jonka jälkeen sen tarpeellisuutta ja mahdollista laajenemista arvioidaan. Forssassa pilottiyksikkönä toimii entinen ympärivuorokautisen hoivan yksikkö Amerikka, joka on nimetty uudelleen KuntoTyykiksi. Ympärivuorokautisen hoivan palvelut loppuivat Amerikassa toukokuussa. Hämeenlinnassa KuntoHelmi on perustettu entisen Hoivatuuli-yksikön tiloihin Hämeenlinnan Tuulokseen.

Asiakkaat ohjataan uuteen yksikköön ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksen kautta. Palvelumaksu on 30 euroa vuorokaudessa. Palvelu sisältää mm. kotihoidon, kuntoutuksen ja muut yhteisölliset toiminnot, turvapuhelimen, sähkön, siivouksen, ateriapaketin, pyykinpesun ja liinavaatteet. Asiakkaalle tehdään aina yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma sekä kuntoutumisen suunnitelma.