Nyt patikoimaan! Yli 40 luontopolkua on saanut Varsinais-Suomessa EU:n maaseuturahoitusta

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 41 varsinaissuomalaista luontopolkua on saanut EU:n maaseuturahoitusta paikallisilta Leader-ryhmiltä. Osa rahoituksesta on mennyt konkreettisten polkujen tekemiseen, osa taas esimerkiksi opastusten suunnitteluun tai kartoitustyöhön. Lisäksi Leader-ryhmien tuella on rakennettu Varsinais-Suomeen 27 laavua tai kotaa ja kuusi näköala- tai lintutornia.

Yhteensä Varsinais-Suomen Leader-ryhmät ovat tukeneet maaseudun liikuntamahdollisuuksia lähes 4 miljoonalla eurolla viimeisen kymmenen vuoden aikana. I samma båt – Samassa veneessä -Leader-ryhmän toiminnanjohtaja Minna Boström kertoo, että suurin osa tuetuista liikuntakohteista on nimenomaan kaikille avoimia ulkoliikuntapaikkoja, jotka edistävät hyvin myös Leader-ryhmien tavoitteita.

– Luontopolut ja niiden varrella olevat palvelut ovat kaikille avoimessa ja yleishyödyllisessä käytössä. Ne lisäävät hyvinvointia ja maksuttomia harrastusmahdollisuuksia maaseudulla sekä tutustuttavat ihmisiä Varsinais-Suomen maaseudun ainutlaatuiseen ympäristöön ja kulttuuriin, hän perustelee.

Luontopolkuhankkeissa tehdään usein myös valtava määrä talkootyötä, mikä parhaimmillaan vahvistaa maaseudun asukkaiden toimijuutta ja yhteishenkeä.

Etsi parhaat retkipaikat Virma-kartalta!

Varsinais-Suomen metsät ovat täynnä sellaisia polkuja, näköalapaikkoja, laavuja ja muita luontokohteita, joista tietävät lähinnä oman kunnan asukkaat – jos hekään. Nykyään luontokohteita voi etsiä tuleville retkilleen Varsinais-Suomessa kehitetystä Virma-karttapalvelusta. Lisäksi karttaa voi hyödyntää maastossa, jos haluaa tarkistaa, missä kohtaa reittiä on parhaillaan tai mistä löytyy lähin tulipaikka tai puucee.

Virma-kartalla on jo yli 2 000 kohdetta ja määrä kasvaa koko ajan. Kohteita voivat ilmoittaa niitä hallinnoivat tahot, mutta myös retkeilijät voivat vinkata puuttuvista kohteista. Karttapalvelusta löytyy myös vastuullisen retkeilyn ohjeet, jotka kannattaa lukea ennen retkelle lähtöä. Metsäpalovaroituksen tilanteen pääsee tarkistamaan Ilmatieteenlaitoksen sivuilla.

Virma-karttapalvelua ylläpitää Varsinais-Suomen liitto. Se avattiin vuonna 2021 osana Digi-SAAPAS-hanketta, joka toteutettiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämällä EU:n maaseuturahoituksella.

Jotta voisimme hyvin

EU:n maaseuturahoitusta myönnetään, jotta koko Suomi voisi hyvin. Varsinais-Suomessa rahoitusta myöntävät Varsinais-Suomen ELY-keskus ja viisi Leader-ryhmää: I samma båt – Samassa veneessä, Jokivarsikumppanit, Ravakka, Varsin Hyvä ja Ykkösakseli. ELY-keskus rahoittaa pääsääntöisesti koko maakuntaa koskevia alueellisia hankkeita ja Leader-ryhmät omien maaseutualueidensa paikallista kehittämistä.

Tukihaku on jatkuva, mutta rahoituspäätöksiä tehdään valintajaksoittain.

– Jos sinulla on idea oman kotiseutusi kehittämiseen, kannattaa olla yhteydessä ELY-keskukseen tai oman alueen Leader-ryhmään. Verkostomme asiantuntijat neuvovat sekä hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa että maksatuksessa, kannustaa Minna Boström.

Leader-ryhmiltä maaseuturahoitusta saaneet luontopolut 2014–2024

Leader I samma båt – Samassa veneessä:

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Minna Boström, minna.bostrom@sameboat.fi

Leader Varsin Hyvä:

Lisätiedot: hankeasiantuntija Eeva Mettala-Willberg, eeva.mettala-willberg@varsinhyva.fi

Leader Jokivarsikumppanit:

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Taina Sainio, taina.sainio@jokivarsi.fi

Leader Ravakka:

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ulla Kallio, ulla.kallio@ravakka.fi

Leader Ykkösakseli:

Lisätiedot: hankeasiantuntija Anu Pekanniemi, anu.pekanniemi@ykkosakseli.fi