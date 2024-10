Vuoden 2024 Tietokirjailijapalkinto Johanna Vehkoolle

Tietokirjailijapalkinnon myöntää Suomen tietokirjailijat ry ja sen suuruus on 8 000 euroa. Palkinto myönnetään tunnustuksena laajasta ja ansiok­kaasta tietoteostuotannosta. Tänä vuonna palkinnon jakoivat Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Timo Tossavainen ja varapuheenjohtaja Anne Mäntynen.

Johanna Vehkoo on helsinkiläinen toimittaja ja tietokirjailija. Anu Lahtinen on Hyvinkäällä asuva tietokirjailija ja Helsingin yliopiston historian professori. Risto Niku on kirkkonummelalainen toimittaja ja tietokirjailija. Pasi Saukkonen on helsinkiläinen kulttuuripolitiikan dosentti ja politiikan tutkija, joka toimii erikoistutkijana Helsingin kaupungilla. Seppo Vuokko on kasvitieteilijä ja luontotoimittaja, joka asuu Savitaipaleella.



Vuodesta 2001 saakka myönnetyn Tietokirjailijapalkinnon ovat saaneet aiemmin muun muassa Suvi Ahola, Seppo Hentilä, Karo Hämäläinen, Teemu Keskisarja, Anna Kortelainen, Katleena Kortesuo, Lasse J. Laine, Mirkka Lappalainen, Veli-Pekka Lehtola, Arto Mustajoki, Pirjo Lyytikäinen, Juri Nummelin, Jake Nyman, Ulla-Maija Paavilainen, Pirjo Saarnia, Jukka Tarkka ja Ari Turunen.

Palkintoperustelut - Johanna Vehkoo

Toimittaja ja tietokirjailija Johanna Vehkoo on tehnyt merkittävää työtä suomalaisten media- ja nettilukutaidon kohentamiseksi. Hänen monipuoliseen tuotantoonsa kuuluvat muun muassa Yleisradion Valheenpaljastaja-blogi, yhdessä kuvataiteilija Enni Niemisen kanssa toteutettu sarjakuvamuotoinen tietoteos Vihan ja inhon internet (Kosmos, 2017), disinformaatiota ja informaatiovaikuttamista käsittelevä Valheenpaljastajan käsikirja (Kosmos, 2019) sekä omaelämäkerrallinen Oikeusjuttu (Kosmos, 2023).



Oikeusjuttu kuvaa omaelämäkerrallisesti Vehkoon taistelua sosiaalisen median aikakauden mukanaan tuomaa häirintää vastaan. Erilaisista solvauksista, uhkauksista, painostuksesta ja vaikuttamisyrityksistä on tullut toimittajien, tutkijoiden ja tietokirjailijoiden ammattiryhmille ikävän tyypillistä arkipäivää. Sen vakavimpia muotoja on juuri Vehkooseenkin kohdistettu viranomaisten ja oikeuslaitoksen kautta toteutettu häirintä, kuten häirintätarkoituksessa tehdyt rikosilmoitukset tai perättömät lastensuojeluilmoitukset.



Johanna Vehkoo on esimerkillään ja tuotannollaan tietokirjoittajana tehnyt suuren ja johdonmukaisen työn suomalaisen sananvapauden puolustajana erilaisia sosiaalisen median aikakauden demokratiaa rapauttavia ilmiöitä vastaan. Hänen itseään säästämätön työnsä on hyödyksi ja toivoksi kaikille julkisen sanankäytön alalla työskenteleville. Ja muistutus siitä, että lopulta oikeus voi sittenkin voittaa.

Suomen tietokirjailijat ry:n palkinnot rahoitetaan Kopioston keräämillä tekijänoikeuskorvauksilla.