Kokoomuksen Valkonen ärähtää: Uudet velkaluvut viimeinen herätys

”Näiden lukujen valossa jokaiselle päättäjälle täytyy olla täysin selvää, että toimia velkaantumisen taittamiseksi tarvitaan paljon ja nopeasti. Hallitus on aloittanut mittakaavaltaan historiallisen talouden sopeutustyön, mutta sen toimeenpano on kesken. Se on kuitenkin varmaa, että hövelille velkavetoiselle talouspolitiikalle ei ole Suomessa enää mitään sijaa”, Valkonen aloittaa.

Valkosen mukaan jokaisen poliittisen puolueen tulee vihdoin tunnustaa Suomen talouden tilanne. Valkonen ärisee, että velkapopulismin ja toivetalouden aika on Suomessa ohi.

”Tarvitaan kipeästi kasvu-uudistuksia – ja on myönnettävä, että julkista sektoria on pienennettävä. Viimeisenkin vasemmiston säästöskeptikon on näiden lukujen edessä herättävä taloutemme todellisuuteen. Hallitusta kiivaasti vastustavan opposition on vihdoin tuotava konkreettiset säästöehdotuksensa esille ja julkaistava niiden riippumattomat vaikutusarviot”, Valkonen jatkaa.

Valtiovarainvaliokunnan jäsen Valkonen painottaa, että hallituksen talouspolitiikan toimet riittävät velkasuhteen taittamiseen – mutta vain mikäli ne saadaan täysimääräisesti toteutettua.

”Kaikista keskeisintä on nyt panna toimeen jo tehdyt talouspäätökset. Säästöt sekä työmarkkinoiden, sosiaaliturvan ja investointien lupaprosessien uudistukset tulee toteuttaa pikimmiten. Sovittujen päätösten toteutuessa hallitus saa tämän vaalikauden loppuun mennessä velkaantumisen kasvun tasaantumaan, mutta velka ei vielä pienene. Lisää toimia tarvitaan erityisesti talouskasvun vauhdittamiseksi”, Valkonen päättää.